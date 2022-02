Testo “Bad romance” di Lady Gaga/ La cover a Il Cantante Mascherato

Bad romance di Lady Gaga sarà protagonista della serata a Il Cantante Mascherato

Bad romance è il primo singolo di Lady Gaga tratto da The Fame Monster del 2009. Sarà reinterpretato stasera a Il Cantante Mascherato dal Cavalluccio Marino insieme a Mietta. Ha venduto quasi 10 milioni di copie riuscendo a raggiungere dei risultati straordinari. Ha ricevuto inoltre numerosi premi tra cui due Grammy Awards come Miglior performance vocale femminile pop e anche per il videoclip. Ha poi vinto anche sette MTV Video Music Awards. La rivista TIME ha inoltre premiato il brano tra i 100 migliori della storia e il video tra i 30. Altro riconoscimento incredibile è arrivato da Billboard che ha premiato il videoclip addirittura come il migliore del ventunesimo secolo. Ci sono degli spunti decisamente colti per il brano visto che il motivo iniziale si rifà al tema della fuga in Si minore BWV 869b di Bach.

Testo completo “Bad romance” di Lady Gaga interpretata dal Cavalluccio Marino e Mietta

Oh-oh-oh-oh-oooh

Oh-oh-oh-oh-oooh, oh-oh-oh

Caught in a bad romance

Oh-oh-oh-oh-oooh

Oh-oh-oh-oh-oooh, oh-oh-oh

Caught in a bad romance

Rah, rah-ah-ah-ah

Roma, roma-ma

Gaga, ooh-la-la

Want your bad romance

Rah, rah-ah-ah-ah

Roma, roma-ma

Gaga, ooh-la-la

Want your bad romance

I want your ugly, I want your disease

I want your everything as long as it′s free

I want your love, love, love, love

I want your love

I want your drama, the touch of your hand

I want your leather-studded kiss in the sand

I want your love, love, love, love

I want your love (love, love, love, I want your love)

You know that I want you

And you know that I need you

I want it bad, your bad romance

I want your love, and I want your revenge

You and me could write a bad romance

I want your love and all your lover’s revenge

You and me could write a bad romance

Oh-oh-oh-oh-oooh

Oh-oh-oh-oh-oooh, oh-oh-oh

Caught in a bad romance

Oh-oh-oh-oh-oooh

Oh-oh-oh-oh-oooh, oh-oh-oh

Caught in a bad romance

Rah, rah-ah-ah-ah

Roma, roma-ma

Gaga, ooh-la-la

Want your bad romance

I want your horror, I want your design

′Cause you’re a criminal as long as you’re mine

I want your love, love, love, love

I want your love

I want your psycho, your vertigo shtick

Want you in my rear window, baby, you′re sick

I want your love, love, love, love

I want your love (love, love, love, I want your love)

You know that I want you

And you know that I need you (′cause I’m a free bitch, baby)

I want it bad, your bad romance

I want your love, and I want your revenge

You and me could write a bad romance

I want your love and all your lover′s revenge

You and me could write a bad romance

Oh-oh-oh-oh-oooh

Oh-oh-oh-oh-oooh, oh-oh-oh

Caught in a bad romance

Oh-oh-oh-oh-oooh

Oh-oh-oh-oh-oooh, oh-oh-oh

Caught in a bad romance

Rah, rah-ah-ah-ah

Roma, roma-ma

Gaga, ooh-la-la

Want your bad romance

Rah, rah-ah-ah-ah

Roma, roma-ma

Gaga, ooh-la-la

Want your bad romance

Walk, walk, fashion baby

Work it, move that bitch crazy

Walk, walk, fashion baby

Work it, move that bitch crazy

Walk, walk, fashion baby

Work it, move that bitch crazy

Walk, walk, passion baby

Work it, I’m a free bitch, baby

I want your love, and I want your revenge

I want your love, I don′t wanna be friends

J’veux ton amour, et je veux ta revanche

J′veux ton amour, I don’t wanna be friends

No, I don’t wanna be friends (caught in a bad romance)

I don′t wanna be friends, want your bad romance

Caught in a bad romance

Want your bad romance

I want your love, and I want your revenge

You and me could write a bad romance

I want your love and all your lover′s revenge

You and me could write a bad romance

Oh-oh-oh-oh-oooh

Oh-oh-oh-oh-oooh, oh-oh-oh

Want your bad romance

Caught in a bad romance

Want your bad romance (oh-oh-oh-oh-oooh…)

Want your bad romance

Caught in a bad romance

Rah, rah-ah-ah-ah

Roma, roma-ma

Gaga, ooh-la-la

Want your bad romance

Bad romance di Lady Gaga: il video della canzone

