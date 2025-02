Fedez al Festival di Sanremo 2025 con il brano Battito: un ritorno carico di polemiche e gossip

Era già piuttosto atteso Fedez, alla seconda partecipazione dopo il secondo posto (con Francesca Michielin) del 2021, ma dopo lo scandalo tirato fuori da Fabrizio Corona, ora diventa una delle principali, se non la principale, dell’intero Sanremo 2025. Fedez ci mette del suo presentando il testo della canzone Battito, che dal testo può far pensare a riferimenti a Chiara Ferragni: il rapper nega: “È una canzone d’amore dedicata a una donna che in realtà non esiste e rappresenta la depressione” (ma come la mettiamo con la scelta di Bella stronza in duetto con Masini?).

Testo Battito, significato canzone Fedez a Sanremo 2025

Il testo canzone Battito racconta la battaglia sulla sanità mentale che da tempo Fedez combatte, è un urlo contro il circolo vizioso di dolore mentale e relazioni tossiche: la terapia, i farmaci e l’amore sembrano fallire come soluzioni, lasciando il narratore in un limbo di paranoia e auto-sabotaggio. Il testo canzone di Fedez a Sanremo 2025 esplora disturbi d’ansia, depressione e paranoia, con riferimenti a farmaci (Fluoxetina, Seratonina) e sintomi fisici (“battito accelerato”, “respiri corti”).

La terapia è vista sia come speranza di guarigione (“Vorrei guarire”) che come fallimento (“Dottore che cosa mi ha dato / Socialmente accettato / Anestetizzato”).

Come sempre, Fedez appare tanto sincero quanto un po’ costruito nel portare un’immagine di sé a misura di pubblico, però il testo canzone Battito ha una sua efficacia parlando di dipendenze emotive (“Stringimi avvolgimi / Poi lasciami respirare”, “Basta che resti lontana da me”), autodistruzione (“Vetri rotti schegge negli occhi”, “barriere di filo spinato”) e sopravvivenza che passa dal “bicchiere mezzo pieno” a “vedo nero pure il cielo”.

Usando termini ormai consueti nella descrizione della depressione, come l’alternanza tra zucchero e veleno che usarono anche i Modà in Lasciami (Sanremo 2023), Fedez, a Sanremo 2025, prova a spogliarsi e rivestire i panni da trapper di una generazione diversa, senza i manierismi dei giovani, ma con più cupezza e una dose di disperazione (“Sento un pugno nello stomaco”, “Forse mento / Quando ti dico / Sto meglio”), rabbia (“Tu mi fotti” e “Prenditi i sogni / Pure i miei soldi”) e fragilità (“Siamo così fragili / Ci feriamo anche sfiorandoci”).

Battito, analisi testo canzone Fedez a Sanremo 2025

Il testo della canzone Battito è un po’ un salto nel vuoto per Fedez, la messa alla prova del rapporto col pubblico attraverso un brano che riflette un’epoca in cui il disagio psichico è sia stigmatizzato che medicalizzato, senza vie d’uscita autentiche: un manifesto generazionale, dove la ricerca di serotonina si trasforma in una lotta per la sopravvivenza emotiva. Buona fortuna, a prescindere da Sanremo 2025.