TESTO “CAPOLAVORO”, CANZONE IL VOLO/ Analisi e significato, Sanremo 2024: l’amore che trasforma la vita

Seconda partecipazione per Il Volo con quella al Festival di Sanremo 2024. All’Ariston portano la canzone “Capolavoro“, il cui testo parla romanticamente della speranza. Se non si riesce a guardare dentro noi stessi, allora la speranza è di trovare una risposta fuori. Si parla ancora di amore universale, in tutte le sue sfaccettature. Il testo della canzone parte da un momento di riflessione per arrivare alla metafora nel momento di massima confusione, quella dell’irruzione di una persona speciale, che arriva come luce di dare senso all’esistenza.

Nonostante le avversità, la presenza dell’amore rende tutto splendido e prezioso. Dunque, il testo della canzone “Capolavoro” de Il Volo esprime gratitudine e meraviglia per l’arrivo di questo amore che trasforma la vita stessa, appunto, in un capolavoro. (agg. di Silvana Palazzo)

“CAPOLAVORO”, TESTO CANZONE IL VOLO A SANREMO 2024

All’alba del primo disco di inediti del trio vocale, Il Volo arriva al Festival di Sanremo 2024 con la canzone “Capolavoro” forte di un indiscusso consenso delle giurie del festival, che li ha portati alla vittoria nel 2015 e al terzo posto del 2019. ‘Capolavoro’ è una canzone il cui testo e musica non occhieggia più troppo alla romanza di tradizione operisitica, ma è un puro pezzo pop, nei suoni e nel cantato (ritornello escluso): “Capolavoro parla di un amore universale, di quel sentimento che cresce dentro ognuno di noi a nostra insaputa. E poi arriva il momento in cui vuoi gridarlo al mondo”.

Una grande opportunità per Il Volo, una delle realtà italiane più conosciute e amate nel mondo, che non vogliono però voltare le spalle al pubblico, ma far sì che possa crescere e cambiare. L’analisi del testo della canzone “Capolavoro” de Il Volo lo dimostra: scritto da alcuni dei produttori e autori più quotati come Roberts, Marletta e Tensici, cerca di dare subito dei riferimenti coerenti all’immaginario dei tre, fin dall’inizio (“Io che sto seduto dentro a un cinema/a sognare un po’ d’America e un po’ di casa tua”) con tutte quelle immagini ampollose che si legano all’idea romantica di amore e passione all’italiana (“E mi chiedo sempre quanto durerà/questo amore infinito che infinito non è/io che mi sentivo perso/una vela in mare aperto”). A leggerlo potrebbe essere uscito da un Sanremo degli anni ’60, dagli urlatori romantici come Tony Dallara e siamo certi che a Il Volo il riferimento possa far piacere, come ai più maturi tra i votanti, che magari da ragazzi Dallara lo amavano davvero.

“CAPOLAVORO”, ANALISI TESTO CANZONE IL VOLO A SANREMO 2024

Il testo della canzone Capolavoro “É un pezzo travolgente ed emozionante – si auto-incensano i cantanti de Il Volo dalle pagine di Tv Sorrisi e canzoni – al primo ascolto sai già a chi dedicarlo”. Noi non siamo così entusiasti, ma d’altronde noi lo abbiamo ascoltato solo una volta, magari col tempo ci entrerà in testa e il ritornello sembra pensato proprio a questo scopo: “Prima di te non c’era niente di buono/come se /tu fossi l’unica luce a dare un senso/e questa vita con te/sì, la mia vita con te/è un capolavoro.” Un testo quello della canzone ‘Capolavoro’ chiaro, semplice, dritto, senza quegli eccessi pomposi de Il Volo tipici degli anni scorsi. Però, persa almeno in parte la loro peculiarità, Il Volo rischia di perdere l’interesse dei più anziani senza acquisire ascoltatori giovani (ma su questo ci auguriamo per loro di sbagliarci): fra una settimana circa sapremo se l’azzardo ha avuto successo.

