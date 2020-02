TESTO “CARIOCA” DI RAPHAEL GUALAZZI/ Amore magico e maledetto (Sanremo 2020)

Raphael Gualazzi e Carioca: cantante e testo di una canzone molto apprezzata al Festival di Sanremo 2020. L’artista ha scritto il brano in modo quasi introspettivo, non dilungandosi in periodi molto lunghi, ma scegliendo poche parole dal sicuro effetto. Colpisce il fatto che nel corso della canzone, la melodia ed il testo sembrano fondersi insieme, con Gualazzi in grado di mettere in risalto alcuni punti salienti. Una delle frasi chiave del testo è senza ombra di dubbio “Forse sei il diavolo Ma sembri magica Quanto tempo ho perso La vita quasi mi supera”, splendida metafora che paragona la donna desiderata ad un personaggio malvagio, ma al tempo stesso etereo e magico.

TESTO “CARIOCA” DI RAPHAEL GUALAZZI

Raphael Gualazzi porta sul palco dell’Ariston la sua consueta classe nell’interpretazione. Accompagnato dal suo classico pianoforte, il cantante risulta essere elegante e raffinato. La sua voce è fine e quasi sensuale, riesce a conquistare un pubblico di tutte le età. Si può anche affermare che in questa stravagante edizione di Sanremo, Raphael Gualazzi sia il più elegante e modesto per modo di vestire e relazionarsi con il pubblico. La canzone dell’artista parla di un tema spesso ricorrente tra i giovani e non solo: un amore inseguito in lungo ed in largo, ma che ora non c’è più, sempre sfuggevole e mai concreto. Si tratta della rappresentazione di numerose relazioni che spesso sembrano poter incominciare nel migliore dei modi, ma che per un motivo o per l’altro sfumano senza un’apparente ragione. La canzone si conclude con una frase molto bella “Ma chi l’avrebbe detto (Voglio sorridere dei miei sbagli) Sento solo la musica (Voglio rivivere sogni immensi) Carioca (Voglio una vita che non finisce più)” dove l’artista quasi si danna per non poter continuare a vivere insieme alla sua amata e vivere di ricordi felici passati insieme a lei. Ecco il testo completo di Carioca:

L’ultimo bacio è un apostrofo

Che mi hai lasciato

Non ci sei più e sono in un angolo

Tirando il fiato

Io che con te ho sorriso e pianto

Fino a non vedere

La nostra storia è stata un salto

E io non so cadere

Vedo

Nel buio

Luci

Di un locale a due passi da me

Nel fumo

Una voce

Mi sospira dai balla con me

Occhi scuri

E pelle carioca

Carioca

Ma chi l’avrebbe detto

Sento solo la musica

Forse sei il diavolo

Ma sembri magica

Quanto tempo ho perso

La vita quasi mi supera

Resto qui adesso

Che si spegne la città

Bastava un sogno carioca

Puoi cancellare ogni momento

In una volta sola

Meglio spazzati via dal vento

Che ogni tua parola

Ora

Vedo

Nel buio

Il tuo viso a due passi da me

Non hai

Scuse

Per tenermi lontano da te

Occhi scuri

E pelle carioca

Carioca

Che io sia maledetto

Dai non fare la stupida

Fammi un sorriso

Che la noche se ne va

Ma chi l’avrebbe detto

Sento solo la musica

Forse sei il diavolo

Ma sembri magica

Quanto tempo ho perso

La vita quasi mi supera

Resto qui adesso

Che si spegne la città

Bastava un sogno carioca

Non me ne importa di quel che pensi

Non me ne importa di quel che senti

Non mi ricordo neanche chi sei tu

Voglio sorridere dei miei sbagli

Voglio rivivere sogni immensi

Voglio una vita che non finisce più

Ma chi l’avrebbe detto (Non me ne importa di quel che pensi)

Sento solo la musica (Non me ne importa di quel che senti)

Carioca (Non mi ricordo neanche chi sei tu)

Carioca

Ma chi l’avrebbe detto (Voglio sorridere dei miei sbagli)

Sento solo la musica (Voglio rivivere sogni immensi)

Carioca (Voglio una vita che non finisce più)

Carioca

Carioca



