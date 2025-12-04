Significato e testo "Cento ragazze", inedito di Rob a X Factor 2025: un amore che si conclude tra mille interrogativi e un'amara presa di coscienza

Significato Cento ragazze: di cosa parla l’inedito di Rob a X Factor 2025

C’è anche Rob tra i finalisti di X Factor 2025: sarà una serata di grande musica quella che il pubblico vivrà questa sera, giovedì 4 dicembre 2025, con l’attesissima finale del talent show e con i concorrenti ancora in gara pronti a contendersi la vittoria. Nel team di Paola Iezzi, Rob ha sempre ben impressionato e, grazie alla sua versatilità artistica e al suo grande talento canoro, si è conquistata un posto per la finale.

Oltre al percorso nel talent sempre in crescendo, la giovane cantante pop punk sta riscuotendo ampio successo anche con il suo inedito Cento ragazze. Il significato di Cento ragazze riflette una serie di interrogativi che una persona si pone quando, di punto in bianco, viene lasciata dalla propria dolce metà.

Rob, in questo brano, canta il dolore per una storia d’amore conclusa all’improvviso e che la protagonista vive come una crisi d’astinenza: lui che sparisce senza dire niente, lei che si domanda se sia stata davvero importante per lui o se fosse solo una delle “cento ragazze”. Un’illusione che alla fine diventa una lucida presa di coscienza, quando la ragazza della canzone realizza che, forse, alla fine non è stata l’unica.

Testo Cento ragazze, inedito di Rob a X Factor 2025: la fine di un amore tra mille interrogativi

Di seguito il testo Cento ragazze, inedito di Rob a X Factor 2025:

Quante volte ti ho detto che avrei chiuso per sempre

Che l’amore tra noi è come il freddo a dicembre

L’alba d’inverno, i granelli di sabbia,

La neve si scioglie sopra le mie labbra

Quante cose nostre hai fatto con un’altra?

“Mi hai fatto sentire speciale”

Quanto l’hai detto ad altre cento ragazze?

Ma perché non sei più qui (wooo)

Soffro di crisi d’astinenza

Ora

Ora che non sei più qui (wooo)

Soffro di crisi d’astinenza

Ora

E non riesco a respirare manca l’aria

Non riesco a spiegare, sai mi sento strana

Non voglio pensare a te

Che sei ciò che non mi fa dormire

Per ore ed ore ed ore

Ed ora non ci riesco più

“Mi hai fatto sentire speciale”

Quanto l’hai detto ad altre cento ragazze?

Ma perchè non sei più qui (wooo)

Soffro di crisi d’astinenza

Ora

Ora che non sei più qui (wooo)

Soffro di crisi d‘astinenza

“Mi hai fatto sentire speciale”

Quanto l’hai detto ad altre cento ragazze?

“Mi hai fatto sentire speciale”

Quanto l’hai detto ad altre cento ragazze?

“Mi hai fatto sentire speciale”

Quanto l’hai detto ad altre cento ragazze?

“Mi hai fatto sentire speciale”

Ma perchè non sei più qui

Soffro di crisi d’astinenza

Ora

Ora che non sei più qui

Soffro di crisi d’astinenza