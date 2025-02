Gaia al Festival di Sanremo 2025 con la canzone Chiamo io, chiami tu, dopo il grande successo di ‘Sesso e samba’

Al secondo Festival di Sanremo 2025 dopo la deludente prestazione del 2021, poco dopo la vittoria di Amici, Gaia torna con il testo canzone Chiamo io, chiami tu, un pezzo da ballo dalle atmosfere latino-americane in cui la cantante ha “voluto mescolare le mie due anime, quella più cupa e quella più allegra. Ha un ritornello che martella molto forte, ma poi il testo fa pensare. Come dico spesso dei miei brani, cerco di far ballare piangendo”.

Chiamo io, chiami tu, testo canzone Gaia a Sanremo 2025

Il testo Chiamo io, chiami tu, che vede tra gli autori Petrella, è un brano di forte impronta contemporanea, caratterizzato da una scrittura frammentata e ricca di immagini sensoriali, che alterna momenti di spensieratezza a riflessioni più amare e disincantate sulle relazioni e sull’amore.

Si apre con una serie di affermazioni che celebrano la libertà personale e il godimento dei piaceri semplici e spontanei (“a me piace la musica”, “stare nuda e nessuno che giudica”, “amo il cibo di strada”, “i capelli del mare”: sembra un po’ Musica di Elettra Lamborghini da Sanremo 2020, anche quella scritta da Petrella). Allo stesso tempo, emergono elementi di autodistruzione (“anche farmi del male”) che evidenziano una tensione interiore: il desiderio di vivere intensamente si mescola con una certa inclinazione verso il dolore.

Gaia nel testo della canzone Chiamo io, chiami tu non nasconde una disillusione in questo probabile tormentone e l’amore diventa qualcosa di piccolo, fragile, facilmente compromesso da bugie e mezze verità (“niente di serio se uno dei due se ne va per una bugia di più, non mi aspettare”, “non ti scordare di me / mai più” e la ripetizione di “lo stesso film”, “sempre lunedì”), con un velo di nostalgia (“Ti ricordi quando era soltanto un gioco”).

Il testo canzone Chiamo io, chiami tu usa una lingua ovviamente diretta, che punta al coinvolgimento personale, quasi a condividere una confessione intima dalla quale emergono metafore creano un quadro visivo e sensoriale che riflette la complessità delle emozioni umane, capaci di racchiudere luce e ombra (“anche farmi del male”, “i rami contorti dell’edera”).

E poi il ritornello a martello che oltre a garantire che il brano ci entri in testa, richiama l’idea di un loop emotivo, in cui si ripropongono continuamente gli stessi schemi, senza possibilità di una vera evoluzione o rottura.

Chiamo io, chiami tu, analisi testo canzone Gaia a Sanremo 2025

Il testo della canzone Chiamo io, chiami tu cerca di offrire offre uno spaccato della vita contemporanea, fatto di contraddizioni, ciclicità e momenti di libertà personale, dipinge un quadro in cui il piacere, il dolore e la routine si intrecciano, lasciando l’ascoltatore a riflettere sulla natura effimera e complessa delle relazioni umane, senza dimenticare il ballo e l’atmosfera solare delle spiagge: il testo della canzone di Gaia a Sanremo 2025 è una celebrazione, seppur ambivalente, della vita così com’è, con tutte le sue luci e ombre.