Testo Chimica, canzone Ditonellapiaga e Rettore/ Analisi e significato (Sanremo 2022)

“CHIMICA”, ANALISI TESTO CANZONE DITONELLAPIAGA CON RETTORE A SANREMO 2022

Con il testo della canzone “Chimica” al Festival di Sanremo 2022 si incontrano due generazioni, quelle di Ditonellapiaga e Donatella Rettore. L’analisi del testo della canzone Chimica ci offre una riflessione sulla vita, ma con ironia e nella consapevolezza che l’amore «è una questione chimica». Inoltre, c’è una frase destinata a far discutere, ma andiamo con ordine. il testo della canzone “Chimica” si apre con la difficoltà nell’esprimere le proprie emozioni, nel trovare il modo giusto, nella convinzione che fingere non serva a nulla, ma anche cantarlo e urlarlo tra le gente. «E non mi basta avere un cuore per provare dell’amore veramente», è scritto nel testo.

Dunque, non basta avere un cuore per amare, ma non servono neppure le parole «per un poco di piacere», perché alla fine è solo una questione di chimica, che dà il titolo alla canzone di Ditonellapiaga e Donatella Rettore. Non importa il come, ma neppure dove e quando, «solo fango ed un impianto travolgente». L’amore di cui si parla nel testo non è quello solitamente “romanzato” all’Ariston, è il trionfo di qualcosa di più diretto, l’attrazione.

ANALISI TESTO “CHIMICA” DI DITONELLAPIAGA CON RETTORE A SANREMO 2022: AMORE E PIACERE

«E non c’è anticipo o ritardo / E se rimango vengo ripetutamente», cantano a Sanremo 2022 Ditonellapiaga e Donatella Rettore in una sorta di rivoluzione, perché c’è un inno all’anticonformismo, con una presa di distanza da facili giudizi e moralismi. «E non m’importa del pudore / Delle suore me ne sbatto totalmente / E non mi fare la morale / Che alla fine, se Dio vuole è solamente / Una questione di Chimica chimica». La mano della Rettore emerge chiaramente dall’analisi del testo di “Chimica”, ma apprezzabile è il mondo con cui si è scelto di giocare con le parole.

«E non c’è iodio oppure zinco / È solo marmo bianco e muscoli bollenti / E non c’è podio che non vinco / È solo cardio». La questione, cantano Ditonellapiaga e Donatella Rettore nel testo della canzone “Chimica” a Sanremo 2022, è di trovare quello giusto. Una questione tutt’altro che semplice, vero, ma appunto di chimica, che è fatta di occhi negli occhi, labbra sulle labbra, di una mano che «sulla coscia incalza» a cui è impossibile rispondere diversamente da sì. Dunque, la novità è in questo sovvertimento nel modo in cui viene raccontato l’amore al Festival di Sanremo 2022. Non ci resta che sintonizzarci sulla seconda serata del festival per ascoltare (e cantare) il testo della canzone “Chimica” di Ditonellapiaga con Rettore.



