TESTO “COME MIA MADRE” DI GIORDANA ANGI/ Vincono i buoni sentimenti (Sanremo 2020)

Con la sua canzone “Come mia madre“, Giordana Angi era una delle interpreti più attese al Festival di Sanremo 2020. Un testo molto apprezzato quello portato all’Ariston dall’ex di Amici di Maria De Filippi, capace di fare breccia e arrivare fin da subito al cuore del pubblico da casa, forse meno a quello delle varie giurie “tecniche”. Nel brano si parla com’è facile intuire dell’importanza della figura materna che, oltre ad essere un porto sicuro, può diventare anche un punto di riferimento. “Che di persone ce ne sono tante / Ma col tuo cuore c’è n’è una sola”, queste alcune delle frasi presenti nel brano di Giordana Angi che si sofferma sulla voglia di ritornare tra le sue braccia: “Non vedo l’ora di parlarti / Per ritornare a respirare”. La mamma viene cantata come una figura fondamentale, ma anche come un modello da imitare: “E se un giorno sarò una mamma / Vorrei essere come mia madre”. Un lato inedito della cantante che, fino ad oggi, ha cantato soprattutto brani energici. Stavolta la cantante ha voluto mostrare al pubblico la sua parte più nascosta, dando vita a performance ricche di dolcezza.

TESTO “COME MIA MADRE” DI GIORDANA ANGI

Una canzone, quella di Giordana Angi che intende dare un messaggio ben preciso, ovvero quello di dare importanza a ciò che conta veramente. In un modo dove ormai si dà importanza all’apparenza più che all’essere, Giordana Angi ha voluto soffermarsi una delle figure più importanti nella vita di chiunque. La cantante non è nuova a questo tipo di messaggi. Già nella canzone Chiedo di non chiedere, infatti, Giordana aveva parlato della tendenza contemporanea di trattare le cose con molta superficialità. “Per sapere amare non basta chiamarsi amore”, questa una delle frasi cantante da lei nel brano. Ancora una volta la cantante invita a lasciarsi amare senza la paura di mostrarsi fragili. L’artista invita tutti a lasciarsi andare senza farsi sopraffare dalla paura di cadere anche nel brano che ha portato a Sanremo 2020, dove canta “è che l’orgoglio a volte è un mostro che ci fa solo allontanare”. Questo il testo completo di “Come mia madre” di Giordana Angi:

Dammi la borsa che è troppo pesante

Non puoi fare sempre tutto da sola

Che di persone ce ne sono tante

Ma col tuo cuore c’è n’è una sola

Hai custodito le mie insicurezze

Saresti pronta per rifarlo ancora

Che di stazioni ce ne sono tante

Ma poi torniamo sempre ad una sola

Ti scriverò un messaggio

Appena uscita dalla stazione

Ci vediamo poi per pranzo

Non vedo l’ora di parlarti

Per ritornare a respirare

Ti chiedo scusa se non ti ho mai detto

Quanto ti voglio bene

Tu che hai trovato sempre un posto

Dove nascondere le mie paure

È che l’orgoglio a volte è un mostro

Che ci fa solo allontanare

E se un giorno sarò una mamma

Vorrei essere come mia madre

Nel tuo sorriso mi sentivo apposto

E non serviva più stare male

Ma l’amore non è solo un posto,

è il tuo modo di fare.

Ti chiedo scusa se non ti ho mai detto

Quanto ti voglio bene

Tu che hai trovato sempre un posto

Dove nascondere le mie paure

È che l’orgoglio a volte è un mostro

Che ci fa solo allontanare

E se un giorno sarò una mamma

Vorrei essere come mia madre

Sei tu il regalo dei miei compleanni

La luce accesa quando torno tardi

Il cuore più grande dove ripararmi

Stringimi forte a te

Stringimi forte a te

Stringimi forte a te



© RIPRODUZIONE RISERVATA