Testo completo “A far l’amore comincia tu” di Raffaella Carrà/ Cover a Sanremo 2022

A far l’amore comincia tu di Raffaella Carrà sarà protagonista della serata delle Cover al Festival di Sanremo 2022

Durante la serata delle Cover del Festival di Sanremo 2022 ascolteremo anche “A far l’amore comincia tu” di Raffaella Carrà. A interpretarla sarà Tananai insieme a Rosa Chemical. Il brano uscì nel 1976 per l’etichetta discografica CGD sul lato B del 45 giri che dall’altro verso conteneva Forte Forte Forte. In Italia Raffaella carrà con la sua canzone raggiunse la 14esima posizione delle vendite nella classifica settimanale.

Tananai e Rosa Chemical, cover "A far l'amore comincia tu"/ Omaggio a Raffaella Carrà (Sanremo 2022)

Il testo “A far l’amore comincia tu” fu composto da Daniele Pace e raccontava la storia di una donna spregiudicata che prendeva iniziativa col suo uomo, un brano dunque che anticipava i tempi ed era estremamente avanti negli anni settanta. A fare il resto ci pensò Raffaella Carrà con la sua bellezza e la sua espressività riuscendo a confermare la sua versione da icona erotica del nostro paese. Sarà interessante veder interpretare Raffaella Carrà da due giovani come Tananai e Rosa Chemical, più portati al mondo del rap/trap che a quello della musica pop.

TANANAI "SONO FIDANZATO!", RIVELAZIONE A SANREMO 2022/ Amadeus "Portale i fiori"

Testo completo “A far l’amore comincia tu” di Raffaella Carrà interpretata da da Tananai con Rosa Chemical a Sanremo 2022

Di seguito leggiamo il testo completo di “A far l’amore comincia tu” di Raffaella Carrà interpretata la quarta sera di Sanremo 2022 da Tananai con Rosa Chemical.

A far l’amore comincia tu

(Ahahaha) A far l’amore comincia tu

Se lui ti porta su un letto vuoto

Il vuoto daglielo indietro a lui

Fagli vedere che non è un gioco

Fagli capire quello che vuoi

A far l’amore comincia tu

(Ahahaha) A far l’amore comincia tu

E se si attacca col sentimento

Portalo in fondo ad un cielo blu

Le sue paure di quel momento

Le fai scoppiare soltanto tu

Scoppia, scoppia mi sco-

Scoppia, scoppia mi scoppia il cuor

Scoppia, scoppia mi sco-

Scoppia, scoppia mi scoppia il cuor

Liebe, liebe, liebe lei

È un disastro se te ne va

Scoppia, scoppia mi sco-

Scoppia, scoppia mi scoppia il cuor

A far l’amore comincia tu

(Ahahaha) A far l’amore comincia tu

Scoppia, scoppia mi sco-

Scoppia, scoppia mi scoppia il cuor

Scoppia, scoppia mi sco-

Scoppia, scoppia mi scoppia il cuor

Liebe, liebe, liebe lei

È un disastro se te ne vai

Scoppia, scoppia mi sco-

Scoppia, scoppia mi scoppia il cuor

A far l’amore comincia tu

(Ahahaha) A far l’amore comincia tu

Scoppia, scoppia mi sco-

Scoppia, scoppia mi scoppia il cuor

Scoppia, scoppia mi sco-

Scoppia, scoppia mi scoppia il cuor

Liebe, liebe, liebe lei

È un disastro se te ne vai

Scoppia, scoppia mi sco-

Scoppia, scoppia mi scoppia il cuor

Scoppia, scoppia mi sco-

Scoppia, scoppia mi scoppia il cuor

Scoppia, scoppia mi sco-

Scoppia, scoppia mi scoppia il cuor

Liebe, liebe, liebe lei

È un disastro se te ne va

Scoppia, scoppia mi sco-

Scoppia, scoppia mi scoppia il cuor

Scoppia, scoppia mi sco-

Scoppia, scoppia mi scoppia il cuor

Scoppia, scoppia mi sco-

Scoppia, scoppia mi scoppia il cuor

Liebe, liebe, liebe lei

È un disastro se te ne va

Scoppia, scoppia mi sco-

Scoppia, scoppia mi scoppia il cuor

TANANAI SIGNIFICATO CANZONE SANREMO 2022 "SESSO OCCASIONALE"/ "Non è un tradimento"

Il video dell’esibizione di Raffaella Carrà





© RIPRODUZIONE RISERVATA