Il testo della canzone “A mano a mano” di Riccardo Cocciante, nella serata di Sanremo 2025 dedicata alle cover, è interpretata da Achille Lauro ed Elodie. Il duo già in occasione dell’annuncio ufficiale ha spiegato la motivazione dietro questa scelta, perché volevano portare sul palco l’essenza delle periferie di roma che rappresenta le loro origini come aveva commentato il cantante in gara: “Questo è un pezzo della mia adolescenza un simbolo dei quartieri Montesacro e San Basilio“.

DUETTO ACHILLE LAURO E ELODIE, COVER: A MANO A MANO/ "Sarà una canzone spontanea e nostra"

Il testo A mano a mano è stato scritto ed interpretato da Cocciante, inserito nell’omonimo album pubblicato nel 1978, ma è diventato famoso grazie alla versione cantata da Rino Gaetano che l’ha fatto entrare tra i brani considerati “sacri” della musica italiana ancora oggi apprezzati ed ascoltati, anche se in realtà il cantautore romano l’ha portato sul palco una sola volta dal vivo e non l’ha mai inciso su disco in studio.

Testo completo "Folle città" di Loredana Bertè/ Video, cover a Sanremo 2025 con Elodie e Rocco Hunt

La performance della cover è tra le più attese dal pubblico, soprattutto perchè la coppia di artisti è molto amata non solo a livello musicale ma anche come presenza scenica e look sempre stravaganti e sofisticati.

Il testo completo “A mano a mano” di Riccardo Cocciante, interpretato da Elodie e Achille Lauro a Sanremo 2025

“A mano a mano“, scritta da Riccardo Cocciante e portata al successo da Rino Gaetano, parla della vita e dell’amore, che si rinnovano periodicamente e cambiano, proprio come le stagioni.

Il video della cover che andrà in diretta su Rai 1 sarà anche reperibile in streaming su Raiplay.it anche dopo la registrazione. Ecco il testo completo di “A mano a mano“, canzone interpretata da Elodie e Achille Lauro.

Abiti Sanremo 2025, 4a serata: stilisti e look dei cantanti/ Gabbani e Tricarico in total white: "Che luce!"