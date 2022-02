Testo completo “A natural woman” di Aretha Franklin/ La cover a Sanremo 2022

(You make me feel) A natural woman di Aretha Franklin sarà protagonista della serata delle Cover al Festival di Sanremo 2022

(You make me feel) A natural woman di Aretha Franklin è il pezzo che Noemi canterà durante la serata delle Cover del Festival di Sanremo 2022. Il brano è scritto da Aretha Franklin insieme a Carole King e Gerry Goffin. L’input è stato dato dal produttore Jerry Waxler. Pubblicato nel 1967 dall’etichetta discografica Atlantic Records è ancora oggi una delle canzoni più famose di Lady Soul. La canzone di Aretha Franklin, (You make me feel) A natural woman, fa parte dell’album Tapestry. Nel corso della storia della musica è stata interpretata da tanti artisti tra cui per esempio Celine Dion e Mary J.Blige.

NOEMI SIGNIFICATO CANZONE SANREMO 2022 TI AMO NON LO SO DIRE/ "Con il cuore in mano"

Negli Stati Uniti d’America, Aretha Franklin ha vinto un disco d’argento con oltre 200mila copie vendute. A Noemi per interpretare questo brano servirà molta concentrazione perché composto con tecnica suprema. Questo però è di certo nelle corde della cantante romana.

Testo completo “(You make me feel) A natural woman” di Aretha Franklin interpretata da Noemi a Sanremo 2022

Di seguito leggiamo il testo completo di “(You make me feel) A natural woman“ di Aretha Franklin interpretata la quarta sera di Sanremo 2022 da Noemi.

Noemi, Il matrimonio con Gabriele Greco è finito?/ I rumors sulla separazione

Looking out on the morning rain

I used to feel so uninspired

And when I knew I had to face another day

Lord, it made me feel so tired

Before the day I met you, life was so unkind

But you’re the key to my peace of mind

‘Cause you make me feel

You make me feel

You make me feel like a natural woman (woman)

When my soul was in the lost and found

You came along to claim it

I didn’t know just what was wrong with me

‘Til your kiss helped me name it

Now I’m no longer doubtful, of what I’m living for

And if I make you happy I don’t need to do more

‘Cause you make me feel

You make me feel

You make me feel like a natural woman (woman)

Oh, baby, what you’ve done to me (what you’ve done to me)

You make me feel so good inside (good inside)

And I just want to be (want to be)

Close to you, you make me feel so alive

You make me feel

You make me feel

You make me feel like a natural woman (woman)

You make me feel

You make me feel

You make me feel like a natural woman (woman)

You make me feel

You make me feel

Dieta Noemi “Così ha perso 15 kg”/ Nutrizionista Monica Germani: “Ok all'aperitivo”

Il video della canzone (You make me feel) A natural woman di Aretha Franklin





© RIPRODUZIONE RISERVATA