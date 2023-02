Testo completo “American Woman” dei The Guess Who/ Video, cover a Sanremo 2023

“AMERICAN WOMAN” DEI THE GUESS WHO (VERSIONE DI LENNY KRAVITZ) PROTAGONISTA DELLA SERATA DELLE COVER AL FESTIVAL DI SANREMO 2023

Al Festival di Sanremo 2023 sarà protagonista anche “American Woman” dei The Guess Who (nella versione di Lenny Kravitz), che sarà interpretato oggi, nella serata dedicata alle cover, da Elodie e BigMama (testo completo in basso). Datata 1970 e proveniente dall’album omonimo (in cui è stata pubblicata come secondo singolo), la canzone ha trascorso tre settimane ai vertici della Billboard Hot 100, divenendo il primo singolo canadese a conquistare la vetta della prestigiosa graduatoria. Arrivò invece in quarta posizione in Olanda e Svizzera, in sesta posizione in Germania e in settima posizione in Austria.

In ben due occasioni (2000 e 2005) è stata votata come miglior singolo canadese di tutti i tempi (sondaggio del magazine “Chart”). Curiosità: essa risuona nel film ‘American Beauty‘, dove viene interpretata da Kevin Spacey, e nella pellicola ‘Austin Powers: La spia che ci provava‘. È stata reinterpretata anche da Lenny Kravitz ed è proprio la versione di quest’ultimo che sarà intonata da Elodie e Big Mama a sanremo 2023.

TESTO COMPLETO “AMERICAN WOMAN” DEI THE GUESS WHO CANTATA DA ELODIE E BIGMAMA A SANREMO 2023

Ora leggiamo il testo completo di “American Woman” dei The Guess Who, interpretata durante la quarta serata di Sanremo 2023 da Elodie e BigMama.

American woman gonna mess your mind

American woman, she gonna mess your mind

American woman gonna mess your mind

American woman gonna mess your mind

Say A

Say M

Say E

Say R

Say I

You C

Say A

N

American woman gonna mess your mind

Mmm, American woman gonna mess your mind

American woman gonna mess your mind

American woman

Stay away from me

American woman

Mama, let me be

Don’t come hangin’ round my door

I don’t wanna see your face no more

I got more important things to do

Than spend my time growin’ old with you

Now, woman

I said, stay away

American woman

Listen what I say

American woman

Get away from me

American women

Mama, let me be

Don’t come knockin’ round my door

Don’t wanna see your shadow no more

Colored lights can hypnotize

Sparkle someone else’s eyes

Now, woman

I said, get away

American woman

Listen what I say

American woman

Said, get away

American women

Listen what I say

Don’t come hangin’ round my door

Don’t wanna see your face no more

I don’t need your war machines

I don’t need your ghetto scenes

Colored lights can hypnotize

Sparkle someone else’s eyes

Now, woman

Get away from me

American woman

Mama, let me be

Go, gotta get away

Gotta get away now, go, go, go

I’m gonna leave you, woman

Gonna leave you, woman

Bye-bye

Bye-bye

Bye-bye

Bye-bye

You’re no good for me, I’m no good for you

Gonna look you right in the eye, tell you what I’m gonna do

You know I’m gonna leave

You know I’m gonna go, you know I’m gonna leave

You know I’m gonna go, woman

I’m gonna leave, woman

Goodbye, American woman

Goodbye, American chick

IL VIDEO DELLA CANZONE “AMERICAN WOMAN” DEI THE GUESS WHO E DELLA VERSIONE DI LENNY KRAVITZ INTERPRETATA A SANREMO 2023 DA ELODIE