Il testo “Amor de mi vida” dei Sottotono e “Aspettando il sole” di Neffa, protagonista della serata delle cover a Sanremo 2025 cantata da Shablo feat. Guè, Joshua, Tormento

Il testo Amor de mi vida dei Sottotono nei duetti di stasera a Sanremo 2025 è portato da Shablo feat. Guè, Joshua, Tormento. E’ una canzone duo musicale rap italiano Sottotono formato da formato da Massimiliano Cellamaro (alias Tormento) e Massimiliano Dagani (alias Big Fish) ed è stato pubblicato nel 1999 sotto etichetta Warner Music.

Il testo Amor de mi vida è una dedica che il rapper Tormento ha voluto fare alla madre e all’interno della canzone è presente un campionamento della canzone If You Were Here Tonight di Alexander O’Neal.

Il singolo è stato uno dei brani di maggior successo del 1999 e quest’anno torna a farsi riascoltare ed apprezzare sul palcoscenico del Teatro Ariston di Sanremo 2025 grazie alla scelta di Shablo feat. Guè, Joshua, Tormento che hanno deciso di riproporlo.

Non solo, Shablo feat. Guè, Joshua, Tormento sono pronti nella serata delle cover anche ad interpretare “Aspettando il sole” di Neffa, brano del 1996 pubblicato all’interno del debut album dal titolo “Neffa & i messaggeri della dopa”. Nel brano c’è anche Giuliano Palma che presta la sua voce nel ritornello. Si tratta del primo grande successo del cantautore campano che ha conquistato critica e pubblico.

Il testo completo “Amor de mi vida” di Sottotono, interpretato da Shablo feat. Guè, Joshua, Tormento a Sanremo 2025

Il video della performance di Shablo feat. Guè, Joshua, Tormento sulle note del testo Amor de mi vita dei Sottotono, sarà fruibile in streaming non appena registrata. Di seguito il testo integrale di Amor di mi vida, la canzone della cover interpretata da Shablo feat. Guè, Joshua, Tormento:

Non ho niente da dimostrare partito da zero fatto da solo posso mostrarmi come sono davvero se c’è una cosa che mi hai inseganto è questa qui è grazie a te se sono così mamma se solamente ripenso a ogni pianto che hai spento ed ogni momento che spendo pensando a te mamma è una nuova rima che nasce un bambino combatte le sue guerre e cresce guidato dalle tue dita dotata di grazia infinita è chi mi ha dato vita e se strabilio è il bene che ti voglio oltre a essere tuo figlio la cosa più bella è che ti assomiglio non so come lo dsai fare tu mi sai consigliare per distinguere il bene dal male e ogni tuo bacio è il più dolce dei frutti che abbia mai assaggiato.

Mai lascerò che qualcuno ci divida e se al mio fianco ti avrò accetterò ogni sfida amor de mi vida sei il mio angelo fammi da guida. I guai che ti ho creato che ho combinato essendo stato messo a questo mondo e non essendone abilitato ti ho dato un gran da fare senza contare la voglia di non studiare da quando all’asilo non volevo che mi lasciassi a quando nei compiti volevo che mi aiutassi

che mi guidassi quando i miei amici erano scomparsi che in ‘sto casino sapessi muovere i passi mi hai insegnato a stare in piedi e ad incassare i colpi anche se in alcuni casi ne uscimmo stravolti tu mi eri sempre a fianco le notti che ero malato passate in bianco e ripensandoci in questo tuo dare hai dei rimpianti quali sono stati i prezzi da pagare e se di me ora voglio renderti orgogliosa è perchè so che per me hai rinunciato ad ogni cosa.

Mai lascerò che qualcuno ci divida e se al mio fianco ti avrò accetterò ogni sfida amor de mi vida

sei il mio angelo fammi da guida. Ventitrè anni suonati forse sono indipendente senza te forse sono autosufficiente è grazie a te se di questa vita gusto ogni sorso colgo il succo di ogni discorso se riuscirò a stare in piedi da solo è perchè godrò di ogni tua cosa che ho ogni tua dote oh, mi amor

se soffro so già che soffri se sto bene so già che tu te ne accorgi piena di attenzione si dolci nei miei confronti ti voglio bene mamma vivi nei miei mondi nei sogni più profondi consapevole di ogni tuo miracolo di troppe bugie colpevole ma ogni ostacolo posso superare con ogni consiglio che mi sai dare e se ti avrò sempre vicino li affronterò.

Mai lascerò che qualcuno ci divida e se al mio fianco ti avrò accetterò ogni sfida amor de mi vida

sei il mio angelo fammi da guida.

Il testo completo “Aspettando il sole” di Neffa, interpretato da Shablo feat. Guè, Joshua, Tormento a Sanremo 2025

Shablo feat. Guè, Joshua, Tormento doppieranno stasera e interpreteranno anche il testo Aspettando il Sole di Neffa.

Di seguito il testo integrale di Aspettando il Sole

La tele resta spenta e non la guardo più

Ho un nodo in gola che è difficile mandare giù

Fumo un po’, sposto via la tenda

Cielo grigio piombo io non lascio che mi prenda

La nostalgia che sale lentamente, come mai?

Io penso a te, mi chiedo adesso dove sei, cosa fai

Chissà se tu avrai mai pensato a me

Al nostro fuoco che bruciava e mo è cenere

Ma tutto passa piano e pure se fa strano

Io sorrido perché so che oggi non ti chiamerò

Quel che viene venga e mi sta bene

Quel che è stato è già passato e mo il passato se lo tiene

Piove già da un tot, la pioggia bagna la mia pelle

Ma mi asciugherò perché so che il tempo è ciclico

E so che un po’ di tempo è quello che ci vuole

Mentre un guaglione sta scacciando il male, sta aspettando il sole

Oggi non c’è sole intorno a me (non c’è)

Salvami, risplendi e scaldami (non c’è più sole)

Voglio sole

Cerco nuova luce nella confusione di un guaglione (di un guaglione)

E oggi è come ieri, ma forse è un’impressione

Frutto della mente di un guaglione

Sarà che non c’è il sole, sarà che tutto sembra resti uguale

Sarà quel che sarà, sono preso male

Ma nessuno chiama e non so chi chiamare

Cerco di schiodarmi e penso solo a quello che ho da fare

Uh, Gesù, Gesù, sono io la vittima dei demoni

Che tornano e che vengono a tirarmi giù

I miei cattivi pensieri che mi aspettano

Braccano, parlano e parlano

Dove sono i raggi che scaldavano un guaglione?

Dove sono gli altri della mia ballotta mo che sono nel ciclone?

In dopa trovo la mia cura

In dopa mischio le radici e la cultura e ho energia pura

La musica mi detta le parole

Caccio queste rime e so che prima o poi ritorna il sole

Oggi non c’è sole intorno a me (non c’è)

Salvami, risplendi e scaldami (non c’è più sole)

Voglio sole

Cerco nuova luce nella confusione di un guaglione (di un guaglione)

Vada come vada e va da sé

Conto solo su di me e già so che già sai che

Un chico fa quel che s’ha da fare

Quando amore non c’è

De-de-devo impustare perché in tasca manca mone

Sempre più difficile restare calmo in questa situazione

Sclero, non ne voglio più

Parto da zero, so che in qualche modo devo andare su, ma

Non c’è più luce, solo buio che fa male

Non c’è più pace solo rabbia che ogni giorno sale

So bene dove sono e adesso voglio stare qui

Sentire il beat, se sei all’ascolto vieni a prendermi

Rapiscimi, musica colpisci al cuore

Boom cha, boom cha, però non c’è dolore

Distendi le tue mani guaritrici su un guaglione

Mentre sta aspettando il sole, eh yo

Oggi non c’è sole intorno a me (non c’è)

Salvami, risplendi e scaldami (non c’è più sole)

Voglio sole

Cerco nuova luce nella confusione di un guaglione (di un guaglione)