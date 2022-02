Testo completo “Anna verrà” di Pino Daniele/ La cover a Sanremo 2022

Anna verrà di Pino Daniele sarà protagonista della serata delle Cover al Festival di Sanremo 2022

Tra i brani della serata delle Cover troveremo anche Anna verrà di Pino Daniele al Festival di Sanremo 2022. A cantarla sarà Massimo Ranieri, cantante in gara, che si farà accompagnare da Nek. La canzone è la traccia 1 del decimo disco di Pino Daniele, un album pubblicato nel 1989 dal titolo Mascalzone Latino. Questo è stato realizzato e programmato interamente dal Bruno Illiano il noto tastierista che con Pino Daniele aveva collaborato a lungo. Successivamente fu registrato da Marcello Todaro negli studi Demonmusic. S

MASSIMO RANIERI SIGNIFICATO CANZONE SANREMO LETTERA AL DI LA DEL MARE/ Non so nuotare

Si tratta di un brano con delle venature campane che si confanno al modo di cantare di Massimo Ranieri e che metteranno alla prova Nek originario invece di Sassuolo. Emozioni incredibili ci accompagneranno nel racconto di una storia d’amore come molto spesso è capitato nella carriera di Massimo Ranieri.

Testo completo “Anna verrà” di Pino Daniele interpretato da Massimo Ranieri e Nek a Sanremo 2022

Di seguito leggiamo il testo completo di “Anno verrà” di Pino Daniele interpretata la quarta sera di Sanremo 2022 da Massimo Ranieri e Nek.

Massimo Ranieri/ Perché direttore tecnico porta la fascia tricolore a Sanremo 2022?

Anna verrà

col suo modo di guardarci dentro

dimmi quando questa guerra finirà

noi che abbiamo un mondo da cambiare

noi che ci emozioniamo ancora davanti al mare.

Anna verrà

e sarà un giorno pieno di sole

e allora sì ti cercherei

forse per sognare ancora

sì, ancora.

Oh Anna, dimmi se è così lontano

il mare.

Anna verrà

col suo modo di rubarci dentro

di sorridere per questa libertà

noi che abbiamo un mondo da cambiare

noi che guardiamo indietro cercando di non sbagliare.

Anna verrà

raccoglieremo i cani per strada

ci inventeremo qualche altra cosa

per non essere più soli. Sì più soli

Oh Anna,

dimmi se è così lontano il mare.

Massimo Ranieri "Lettera al di là del mare? Io a 13 anni"/ "Cercai per mare una vita"

Anna verrà

col suo modo di guardarci dentro

di sorridere per questa libertà…

Anna verrà e sarà un giorno pieno di sole

e allora sì ti cercherei

forse per sognare ancora

sì, ancora.

Anna, dimmi se è così lontano

il mare



© RIPRODUZIONE RISERVATA