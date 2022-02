Testo completo “Baby one more time” di Britney Spears/ La cover a Sanremo 2022

Baby one more time di Britney Spears sarà protagonista della serata delle Cover al Festival di Sanremo 2022

Baby one more time di Britney Spears sarà interpretato da Emma Marrone, accompagnata da Francesca Michielin, durante la serata delle Cover al Festival di Sanremo 2022. Il brano è stato quello che nel 1998 ha sconvolto il mondo lanciando il talento di Britney Spears, vestita da scolaretta ha incantato tutti. Scritta da Max Martin e prodotta da Rami, Martin e Denniz Pop ha fatto emergere tutto il talento, ma anche tutta la sensualità, della cantante americana che all’epoca aveva appena 17 anni.

Raggiunse il successo in giro per il mondo vendendo tantissimo ovunque. In Italia riuscì a superare le 25mila vendite ottenendo il certificato FIMI per il Disco d’oro. Saranno due splendide ragazze e grandi talenti musicali come Emma Marrone e Francesca Michelin a proporla sul palcoscenico del Teatro Ariston di Sanremo 2022. Siamo sicuri che riusciranno a darle un piglio molto interessantee a non far rimpiangere Britney Spears.

Testo completo “Baby one more time” di Britney Spears cantata da Emma Marrone e Francesca Michelin a Sanremo 2022

Di seguito leggiamo il testo completo di “Baby one more time“ di Britney Spears interpretata la quarta sera di Sanremo 2022 da Emma Marrone insieme a Francesca Michielin.

Oh baby, baby, how was I supposed to know

That something wasn’t right here

Oh baby, baby, I shouldn’t have let you go

And now you’re out of sight, yeah

Show me how you want it to be

Tell me baby ‘cause I need to know now, oh because

My loneliness is killing me (and I)

I must confess I still believe (still believe)

When I’m not with you I lose my mind

Give me a sign

Hit me baby one more time

Hit me baby one more time

I must confess, that my loneliness is killing me now

Don’t you know I still believe

That you will be here

Just give me a sign

I must confess, that my loneliness is killing me now

Don’t you know I still believe

That you will be here

Just give me a sign

Hit me baby one more time

Il video della canzone Baby one more time di Britney Spears





