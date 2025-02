Il testo “Bella Stronza” di Marco Masini a Sanremo 2025 è interpretato dallo stesso cantautore che duetterà con Fedez ed è già stato oggetto di numerose critiche e pettegolezzi. Molte sono state infatti le ipotesi fatte dai fans del rapper e dalla stampa, sulle motivazioni che si celano dietro la scelta particolare del testo Bella stronza, in concomitanza dello scandalo gossip relativo ai rispettivi tradimenti dei Ferragnez.

Nonostante le varie smentite, restano numerosi dubbi in merito ad una particolare dedica da parte di Fedez alla ex Chiara Ferragni. Il testo di Bella stronza fu molto discussa anche all’epoca della pubblicazione, nel 1995, proprio a causa delle parole scritte dall’autore Giancarlo Bigazzi, ma è stato comunque uno dei più grandi successi di Marco Masini. Dopo le critiche ricevute per la decisione di portare un brano dal linguaggio considerato offensivo e maschilista, Fedez ha deciso di cambiare alcune espressioni del testo riadattandole per crearne una versione nuova.

Il testo Bella stronza è una canzone che parla di un uomo ferito nei sentimenti da una donna molto bella ma forse troppo materialista. Le parole, come affermarono gli autori volevano essere rappresentative del linguaggio usato dai giovani e saranno ora reinterpretate in una nuova versione “2.0” da Fedez e Marco Masini a Sanremo 2025. Il video della cover sarà su Raiplay in streaming dopo la pubblicazione. Ecco il testo integrale di Bella stronza.

Bella stronza

Che hai distrutto tutti i sogni

Della donna che ho tradito

Che mi hai fatto fare a pugni

Con il mio migliore amico

E ora mentre vado a fondo

Tu mi dici sorridendo “ne ho abbastanza”

Bella stronza

Che ti fai vedere in giro

Per alberghi e ristoranti

Con il culo sul Ferrari

Di quell’essere arrogante

Non lo sai che i miliardari

Anche ai loro sentimenti danno un prezzo

Il disprezzo

Perché forse io ti ho dato troppo amore

Bella stronza che sorridi di rancore

Ma se Dio ti ha fatto bella

Come il cielo e come il mare

A che cosa ti ribelli

Di chi ti vuoi vendicare

Ma se Dio ti ha fatto bella

Più del sole e della luna

Perché non scappiamo insieme

Non lo senti questo mondo come puzza

Ma se Dio ti ha fatto bella

Come un ramo di ciliegio

Tu non puoi amare un tarlo

Tu commetti un sacrilegio

E ogni volta che ti spogli

Non lo senti il freddo dentro

Quando lui ti paga i conti

Non lo senti l’imbarazzo del silenzio

Perché sei bella, bella, bella

Bella stronza

Che hai chiamato la volante quella notte

E volevi farmi mettere in manette

Solo perché avevo perso la pazienza

La speranza, sì, bella stronza

Ti ricordi

Quando con i primi soldi

Ti ho comprato quella spilla

Che ti illuminava il viso

E ti chiamavo la mia stella

Quegli attacchi all’improvviso

Che avevamo noi di sesso e tenerezza

Bella stronza, sì

Perché forse io ti ho dato troppo amore

Bella stronza che sorridi di rancore

Ma se Dio ti ha fatto bella

Come il cielo e come il mare

A che cosa ti ribelli

Di chi ti vuoi vendicare

Ma se Dio ti ha fatto bella

Più del sole e della luna

Esci dai tuoi pantaloni, mi accontento

Come un cane degli avanzi

Perché sei bella, bella, bella

Mi verrebbe di strapparti

Quei vestiti da puttana

E tenerti a gambe aperte

Finché viene domattina

Ma di questo nostro amore

Così tenero e pulito

Non mi resterebbe altro che un lunghissimo minuto di violenza

E allora ti saluto, bella stronza, eh