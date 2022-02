Testo completo “Cambiare” di Alex Baroni/ La cover a Sanremo 2022

Cambiare di Alex Baroni sarà protagonista della serata delle Cover al Festival di Sanremo 2022

Cambiare di Alex Baroni sbarca al Festival di Sanremo 2022 cantata da Aka7even e Arisa nelle serate delle Cover. Tutti ricordiamo Alex come l’ex fidanzato di Giorgia che perse la vita in un tragico incidente in moto, ma nonostante questo va specificato che sono moltissimi anche i meriti come cantante. Alex era una voce straordinaria, una persona incredibile e un vero e proprio talento.

Alex Baroni, come è morto?/ L'incidente in moto a Roma: il coma poi il decesso

Il brano fu pubblicato nel 1997 nell’album che portava il nome dell’artista e che fu pubblicato dall’etichetta discografica BMG Ricordi. L’album in questione vendette oltre 200mila copie e riuscì a raggiungere il posto numero 38 in classifica. Ci sarà da che emozionarsi per una canzone di Alex Baroni, un ragazzo giovane volato via troppo presto che avrebbe potuto scrivere ulteriori pezzi di bravura per la musica italiana. E oggi a omaggiarlo a Sanremo 2022 saranno Aka7even e Arisa.

Arisa sexy a Sanremo 2022/ Look mette in risalto curve: "La mia bella femminilità"

Testo completo “Cambiare” di Alex Baroni

Di seguito leggiamo il testo completo della canzone di Alex Baroni interpretata la quarta sera di Sanremo 2022 da Aka7even e Arisa.

Ti nasconderai

Dentro i sogni miei

Ma io non dormirò

Mi dovrà passare

E quanti amori avrai

Che cosa gli dirai

E quanto anche di me

Io dovrò cambiare

Amore, non mi provocare

Arriverò fino alla fine di te

Amore, mi dovrà passare

Per restare libero, cambiare

Ti nasconderai

Dentro gli occhi miei

Ma io non guarderò

Io dovrò cambiare

[RIT]

Combatterò con le mie notti bianche, oh

Combatterò, devo ricominciare a inventare me

Amore, non mi provocare

Arriverò fino alla fine di te

Amore da dimenticare

Per diventare libero, cambiare, cambiare

E per non cadere più, cambiare

Il video di un’esibizione di Alex Baroni nel 1997

Aka7even, Raffaele Renda si complimenta “Impeccabile come sempre”/ “Tanto maturo”

© RIPRODUZIONE RISERVATA