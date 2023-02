Testo completo “Centro di gravità permanente” di Franco Battiato/ Video, cover di Ariete a Sanremo 2023

Centro di gravità permanente di Franco Battiato sarà protagonista della serata delle cover al Festival di Sanremo 2023

La canzone “Centro di gravità permanente” di Franco Battiato sarà una delle protagonista della serata cover del Festival di Sanremo 2023. Cantata da Ariete e Sangiovanni, la canzone fu originariamente pensata per essere parte dell’album La voce del padrone di Franco Battiato, considerato una pietra miliare sia della sua discografia, che della musica italiana, tanto da essere il primo long playing a superare il milione di copie vendute in Italia.

“Centro di gravità permanente” che sentiremo interpretata dalle voci di sangiovanni e Ariete parla del senso di smarrimento provato dallo stesso Franco Battiato, che spera di trovare una stabilità nel suo io (il centro di gravità, luogo intimo per eccellenza). Una sorta di viaggio, introspettivo e fisico, che Franco Battiato compie alla scoperta di se stesso e della sua esistenza, della sua intimità, alla ricerca di stabilità. Questa sera, invece, nel corso della serata cover del Festival di Sanremo 2023, “Centro di gravità permanente” sarà interpretata da Ariete, accompagnato dal già noto a Sanremo Sangiovanni.

Testo completo “Centro di gravità permanente” di Franco Battiato, interpretata da Ariete e Sangiovanni nella serata cover del Festival di Sanremo 2023

Qui sotto riportiamo il testo completo ed originale della canzone “Centro di gravità permanente”, scritta ed interpretata da Franco Battiato nel 1981, e reinterpretata nella quarta serata del Festival di Sanremo, dedicata alle cover, da parte di Ariete e Sangiovanni.

Una vecchia bretone

Con un cappello e un ombrello di carta di riso e canna di bambù

Capitani coraggiosi

Furbi contrabbandieri macedoni

Gesuiti euclidei

Vestiti come dei bonzi per entrare a corte degli imperatori

Della dinastia dei Ming

Cerco un centro di gravità permanente

Che non mi faccia mai cambiare idea sulle cose sulla gente

Avrei bisogno di

Cerco un centro di gravità permanente

Che non mi faccia mai cambiare idea sulle cose sulla gente

Over and over again

Per le strade di Pechino erano giorni di maggio

Tra noi si scherzava a raccogliere ortiche

Non sopporto i cori russi

La musica finto rock la new wave italiana il free jazz punk inglese

Neanche la nera africana

Cerco un centro di gravità permanente

Che non mi faccia mai cambiare idea sulle cose sulla gente

Avrei bisogno di

Cerco un centro di gravità permanente

Che non mi faccia mai cambiare idea sulle cose sulla gente

Over and over again

You are a woman in love

Baby I need your love

I want your love

Over and over again

Come in into my life

Baby, I want to give you my soul

Baby, I need your love

Il video della canzone “Centro di gravità permanente” di Franco Battiato













