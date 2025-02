Che cosa c’è, il testo della canzone di Gino Paoli che Joan Thiele ha deciso di portare al Festival di Sanremo 2025 nella serata delle cover, è senza dubbio una delle pietre miliari della musica italiana. Il cantautore ci ha regalato questo brano iconico nel ’64, mischiando la sua anima romantica a quella più nostalgica, col risultato di una canzone il cui testo completo e la sua musica si rivelano intensi.

Parole semplici quelle del testo Che cosa c’è di Gino Paoli, ma in grado di raccontare dolcemente e in maniera semplice la meraviglia del sentimento dell’innamoramento, infatti spiega la forza e la potenza dell’amore, in grado di trasformare la vita di chi lo prova al punto tale da rendere tutto il resto quasi insignificante.

Infatti, tutto il resto, il mondo intero, sparisce quando c’è il proprio amato a fianco, anche le parole sembrano non riuscire a spiegare i propri sentimenti, in quanto può bastare uno sguardo, ma il testo della canzone riproduce perfettamente tutte queste sensazioni contrastanti che si intrecciano nell’anima di chi prova l’amore, riuscendo a trovare non solo la chiave della felicità, ma anche il senso per comprendere ciò che lo circonda.

LA TROVATA INGEGNOSA DI GINO PAOLI NEL TESTO “CHE COSA C’È”

Sono tanti gli artisti che hanno reso omaggio al testo “Che cosa c’è” di Gino Paoli con cover emozionanti e Joan Thiele sta per aggiungersi a questa lista a Sanremo 2025, dopo quelle di Ornella Vanoni, Claudio Baglioni, Giuliano Palma e Giusy Ferreri. Ma si tratta di una canzone che fa ancora riflettere anche gli addetti ai lavori non solo per il suo testo, ma anche per la musica.

Questo è il caso di Leonardo Ravera, che sul suo sito ha evidenziato come in questa canzone il giro di Do, di cui Gino Paoli ha fatto ampio uso per i suoi successi, fu usato in maniera diversa, risultando così più interessante, perché c’è tre volte un cambio di tonalità che confonde chi ascolta il brano, ma così emerge l’ingegno nell’usare una sequenza di accordi comune, variando la tonalità.

CHE COSA C’È DI GINO PAOLI: TESTO INTEGRALE COVER DI JOAN THIELE

Che cosa c’è

C’è che mi sono innamorato di te

C’è che ora non mi importa niente

Di tutta l’altra gente

Di tutta quella gente che non sei tu Che cosa c’è

C’è che mi sono innamorato di te

C’è che ti voglio tanto bene

Che il mondo mi appartiene

Il mondo mio che è fatto solo di te Come ti amo

Non posso spiegarti

Non so cosa sento per te

Ma, ma se tu mi guardi

Negli occhi un momento

Puoi capire anche da te Che cosa c’è

C’è che mi sono innamorato di te

C’è che io ora vivo bene

Se solo stiamo insieme

Se solo ti ho vicino Ecco che c’è

Ecco che c’è

Ecco che c’è Come ti amo

Non posso spiegarti

Non so cosa sento per te

Ma, ma se tu mi guardi

Negli occhi un momento

Puoi capire anche da te Che cosa c’è

C’è che mi sono innamorato di te

C’è che io ora vivo bene

Se solo stiamo insieme

Se solo ti ho vicino Ecco che c’è

Ecco che c’è

Ecco che c’è

Clicca qui per il video di Che cosa c’è, esibizione live di Gino Paoli nel 1980 per la RSI