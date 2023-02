Testo completo “Destinazione Paradiso” di Gianluca Grignani/ Video, cover a Sanremo 2023

Destinazione Paradiso di Gianluca Grignani sarà protagonista della serata delle Cover al Festival di Sanremo 2023

Gianluca Grignani ha deciso il suo “Destinazione Paradiso” da portare durante la serata delle Cover al Festival di Sanremo 2023. Il brano è un singolo uscito il 22 febbraio del 1995 e che ha dato il titolo a un album di grande successo con all’interno altri pezzi cult come La mia storia tra le dita e Falco a metà.

Gianluca Grignani ha bestemmiato a Sanremo 2023?/ Lui replica, smentisce tutto e...

La canzone fu composta da Gianluca Grignani stesso che lo arrangiò insieme a Massimo Luca. Venne proposto nella sezione Nuove Proposte al Festival di Sanremo 1995 arrivando sesto. Il singolo Destinazione Paradiso fu in grado di vendere oltre 70mila copie riuscendo a raggiungere il disco di platino.

Il disco omonimo conquista anche l’America latina riuscendo a vendere 2 milioni di copie. Il brano verrà inserito anche nelle raccolte Il giorno perfetto del 1999 e Succo di vita del 2003. Nel 2006 ne fece una cover di successo Laura Pausini che inserì nell’album Io canto. Destinazione Paradiso affronta temi molto complessi e che fecero discutere come la morte e il suicidio.

"QUANDO TI MANCA IL FIATO" GIANLUCA GRIGNANI SANREMO 2023/ Il rapporto padre e figlio

Testo completo “Nessuno mi può giudicare” di Gianluca Grignani a Sanremo 2023

Di seguito leggiamo il testo completo di “Destinazione Paradiso” di Gianluca Grignani interpretata la quarta sera di Sanremo 2022 dallo stesso autore del brano.

Un viaggio a senso solo

Senza ritorno se non in volo

Senza fermate ne confini

Solo orizzonti, neanche troppo lontani

In questo girotondo d’anime

Chi si volta è perso e resta qua

Lo so per certo amico

Mi son voltato anch’io

E per raggiungerti ho dovuto correre

Ma più mi guardo in giro e vedo che

C’è un mondo che va avanti anche se

Se tu non ci sei più

Se tu non ci sei più

E dimmi perché

In questo girotondo d’anime non c’è

Un posto per scrollarsi via di dosso

Quello che c’è stato detto e

Quello che oramai si sa

E allora sai che c’è

C’è, che c’è

C’è che prendo un treno che va

A paradiso città

E vi saluto a tutti e salto su

Prendo il treno e non ci penso più

Un viaggio ha senso solo

Senza ritorno se non in volo

Senza fermate nè confini

Solo orizzonti neanche troppo lontani

Io mi prenderò il mio posto

E tu seduta lì al mio fianco

Mi dirai destinazione paradiso

Un viaggio a senso solo

Senza ritorno se non in volo

Senza fermate ne confini

Solo orizzonti, neanche troppo lontani

Io mi prenderò il mio posto

E tu seduta lì al mio fianco

Mi dirai destinazione paradiso

C’è, che c’è

C’è che prendo un treno che va

A paradiso città

Io mi prenderò il mio posto

E tu seduta lì al mio fianco

Mi dirai destinazione paradiso

Paradiso città

Il video della canzone “Destinazione Paradiso” di Gianluca Grignani

Gianluca Grignani ferma esibizione a Sanremo "Scusate l'errore"/ Tira una frecciata a Blanco

© RIPRODUZIONE RISERVATA