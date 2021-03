Testo completo “Fiamme negli occhi” Coma_Cose/ “Qui con scaramanzia” (Sanremo 2021)

Esordio al Festival di Sanremo per Coma_Cose, coppia sul palco e nella vita di tutti i giorni formata da Fausto Zanardelli e Francesca Mesiano. La loro canzone si intitola “Fiamme negli occhi” e, come raccontano i due artisti, “parla della nostra storia, fatta di alti bassi, difficoltà e momenti importanti come questo di Sanremo, a cui stiamo approcciando con i piedi per terra e con sana scaramanzia. Crediamo nella possibilità di portare sul palco l’idea che due persone possano unirsi e fare cose belle insieme”.

Il brano ha una sonorità da viaggio in macchina: “È partita con la chitarra acustica sul divano, ma in realtà il vestito porta in tante altre cose, dall’elettronica al mondo vintage. Una bella fotografia del nostro repertorio. Noi siamo a Sanremo per fare qualcosa di nuovo, ci piace spingerci oltre rispetto a quanto siamo arrivati“. In questo periodo storico particolare, nell’animo degli italiani c’è voglia di rinascita: “Crediamo che sia in realtà la libertà ciò che manca di più, libertà nelle cose piccole, anche nel trovarsi, nel viaggiare, anche per andare a fare un concerto e incontrare persone, fan, tutti coloro con cui abbiamo lavorato negli ultimi anni. Scrivere canzoni senza vivere la gente, le persone, le cose è un po’ difficile”.

CLICCA QUI PER IL VIDEO

TESTO “FIAMME NEGLI OCCHI” COMA_COSE

In “Fiamme negli occhi”, il duo Coma_Cose si dichiara amore reciproco attraverso la descrizione delle piccole cose, le humiles myricae tanto care a Giovanni Pascoli. Perché si può amare anche parlando di tostapane, grattugia per il formaggio, basilico al sole. Riportiamo di seguito il testo del brano (fonte: Tv Sorrisi e Canzoni).

Quando ti sto vicino sento

Che a volte perdo il baricentro

E ondeggio come fa una foglia

Anzi come la California

Metà sono una donna forte

Decisa come il vino buono

Metà una Venere di Milo

Che prova ad abbracciare un uomo

E anche se qui c’è troppa gente

Io me ne fotto degli altri

E te lo dico ugualmente

Resta qui ancora un minuto

Se l’inverno è soltanto un’estate

Che non ti ha conosciuto

E non sa come mi riduci

Hai le fiamme negli occhi ed infatti

Se mi guardi mi bruci

Quando ti sto vicino sento

Che a volte perdo il baricentro

Galleggio in una vasca piena di risentimento

E tu sei il tostapane che ci cade dentro

Grattugio le tue lacrime

Ci salerò la pasta

Ti mangio la malinconia

Così magari poi ti passa

Mentre ondeggi come fa una foglia

Anzi come la California

Resta qui ancora un minuto

Se l’inverno è soltanto un’estate

Che non ti ha conosciuto

E non sa come mi riduci

Hai le fiamme negli occhi ed infatti

Se mi guardi mi bruci

Resta qui e bruciami piano

Come il basilico al sole

Sopra un balcone italiano

Che non sa come mi riduci

Hai le fiamme negli occhi ed infatti

Se mi guardi mi bruci

Se mi guardi mi bruci

Se mi guardi mi bruci

Se mi guardi mi bruci

Mi bruci

Mi bruci

Se mi guardi senti.

© RIPRODUZIONE RISERVATA