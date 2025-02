Il testo “Fiori Rosa fiori di pesco” di Lucio Battisti è la cover del duetto Rose Villain e Chiello, un duo particolarmente affiatato soprattutto per attitudine e stile, la canzone scelta vuole essere, come hanno dichiarato i due cantanti, un omaggio al passato ma soprattutto un tributo in questo Sanremo 2025 ad uno dei loro artisti preferiti, oltre che un grande nome della musica italiana di tutti i tempi.

Il testo “Fiori Rosa fiori di pesco”, che fu scritto nel 1970 e presentato al Festivalbar dello stesso anno, fece guadagnare la vittoria al celebre cantautore per la seconda volta consecutiva, diventando presto uno dei più grandi successi dell’epoca ed amato dai giovani fan ancora oggi. Le parole, scritte da Mogol, parlano di una relazione finita e di un amore ormai passato ma che resta nei ricordi e nella nostalgia, descritto metaforicamente come un fiore primaverile che si trasforma in fretta in qualcosa di nuovo.

Il testo completo di “Fiori rosa fiori di pesco” di Lucio Battisti, interpretato da Rose Villain e Chiello a Sanremo 2025

Il testo “Fiori rosa fiori di pesco” è un grande classico della musica italiana, scritto da Lucio Battisti e Mogol nel 1970 e presentato in una nuova chiave da Rose Villain e Chiello per la serata cover del Festival di Sanremo 2025. Ecco di seguito il testo completo della canzone “Fiori rosa fiori di pesco”.