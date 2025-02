Il testo “Folle città” di Loredana Bertè protagonista tra le cover presentate a Sanremo 2025 nella serata dei duetti. Interpretata da Elodie e Achille Lauro, un duo tra i più attesi ed amati e definito dal pubblico dei social tra i più sensuali del Festival. La coppia ha anticipato quali sono state le principali motivazioni dietro la scelta dei testi da presentare, dichiarando di voler rendere omaggio alle loro origini e ai quartieri di Roma nei quali entrambi hanno vissuto la loro infanzia ed adolescenza, affermando entrambi di essere orgogliosi della loro romanità di periferia che ha contribuito alla loro formazione personale ed artistica.

Il testo “Folle città”, scritto nel 1979 dalla Bertè, è inserito nel 45 giri “Bandaberté” nel quale è presente anche uno dei singoli di maggio successo della cantante “E la luna bussò”. Presentato poi anche al Festivalbar dello stesso anno. Le parole, inserite in una sonorità tra il pop ed il reggae, raccontano la realtà urbana attraverso scene di vita vissuta durante una notte in periferia, nella quale c’è spazio anche per un incontro ed un abbraccio.

La cover del testo “Folle città” di Loredana Bertè è sicuramente tra le più attese a Sanremo 2025, il video della performance del suo sarà trasmesso in streaming su RaiPlay,it sopo la pubblicazione e in diretta su Rai 1. Ecco di seguito il testo completo del brano interpretato al Festival da Elodie e Achille Lauro.

La signora sviene

L’inquilino sta

Ridono le iene

Fumano i bar

Rotola scricchiola anima mia

Nonostante tutto non voglio andar via

Ah-aha, folle città

Ah-aha, stringimi, parlami, cercami, toccami

Ah-aha, folle città

Ah-aha, ma la notte non mi uccidere

Voglio un letto da dividere, eh

Un amore slitta dentro una rotaia

Sente freddo Elisabetta

Si buca e s’inguaia

Rotola scricchiola anima mia

Nonostante tutto non voglio andar via

Ah-aha, folle città

Ah-aha, lasciami evadere, fammi nascondere

Ah-aha, folle città

Ah-aha, dammi in pasto ai visi pallidi

Fai a pezzi i sogni squallidi

Albe di cemento

Notti di cristallo (albe di cemento)

Solo per appuntamento (motti di cristallo)

Semaforo giallo (solo per appuntamento)

Rotola, scricchiola (semaforo giallo)

Anima mia (rotola, scricchiola)

Nonostante tutto non voglio andar via (nonostante tutto non voglio andar via)

Ah-aha, folle città

Ah-aha, stringimi, parlami, cercami, toccami

Ah-aha, folle città

Ah-aha, ma la notte non mi uccidere

Voglio un letto da dividere, eh

