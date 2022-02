Testo completo “Il cielo in una stanza” di Gino Paoli/ La cover a Sanremo 2022

Il cielo in una stanza di Gino Paoli sarà protagonista della serata delle Cover al Festival di Sanremo 2022

Il cielo in una stanza di Gino Paoli sarà tra le protagoniste della serata Cover al Festival di Sanremo 2022. A interpretarlo saranno i giovanissimi Mahmood e Blanco che saranno anche in gara. Si tratta di un brano uscito nel giugno del 1960 per l’etichetta discografica Italdisc. Il cielo in una stanza fu pubblicato per la prima volta nel 45 giri omonimo con interpretazione di Mina.

La canzone Il cielo in una stanza fu scritta da Paoli che ancora giovanissimo non era iscritto alla SIAE proprio per questo motivo nei crediti venne scritto che Mogol era l’autore del testo e Toang il compositore della musica. Solo in una seconda occasione sarà depositata la firma di Gino Paoli. Fu proposto da lui a Mina dopo che era stato rifiutato da interpreti come Miranda Martino e Jula de Palma. Ancora oggi per la sua orecchiabilità viene riproposto spesso in radio e non solo. Vedremo come Mahmood e Blanco sapranno far rivivere, sul palco di Sanremo 2022, la canzone Il cielo in una stanza, autentico capolavoro di Gino Paoli.

Testo completo “Il cielo in una stanza” di Gino Paoli interpretata da Mahmood e Blanco a Sanremo 2022

Di seguito leggiamo il testo completo di “Il cielo in una stanza” di Gino Paoli interpretata la quarta sera di Sanremo 2022 da Mahmood e Blanco.

Quando sei qui con me

Questa stanza non ha più pareti

Ma alberi

Alberi infiniti Quando sei qui vicino a me

Questo soffitto viola

No, non esiste più

Io vedo il cielo sopra noi

Che restiamo qui

Abbandonati

Come se non ci fosse più

Niente, più niente al mondo Suona un’armonica

Mi sembra un organo

Che vibra per te e per me

Su nell’immensità del cielo Suona un’armonica

Mi sembra un organo

Che vibra per te e per me

Su nell’immensità del cielo

Per te e per me

