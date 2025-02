Francesco Gabbani tornerà nuovamente questa sera sul palco dell’Ariston di Sanremo 2025 per la puntata cover, con il testo Io sono Francesco di Tricarico, di cui su queste pagine andremo a scoprire il testo completo. Prima di leggere l’intera canzone scopriamo brevemente come nacque questo pezzo, la canzone che ha segnato l’esordio sulla scena musicale di Tricarico.

Duetto Francesco Gabbani con Tricarico, cover Io sono Francesco/ Un brano introspettivo (Sanremo 2025)

E’ stata pubblicata a settembre del 2000, ha quindi quasi 25 anni, e visto il grande successo ne è stata realizzata anche una versione spagnola dal titolo Yo soy Francesco. Un po’ a sorpresa, la canzone raggiunse il primo posto in Italia a gennaio dell’anno successivo, e alla fine ottenne anche un disco di platino, rimanendo nelle classifiche e in rotazione per ben sette mesi.

Si tratta in sostanza di una filastrocca e siamo certi che Io sono Francesco sia nelle corde dell’altro Francesco, Gabbani, che questa sera lo interpreterà al meglio con la sua solita spensieratezza e il suo grande talento musicale.

Il testo Io sono Francesco è stato oggetto anche di numerose critiche visto che nello stesso pezzo Tricarico si riferisce alla maestra in maniera volgare, definendola una Put*ana, una espressione che oggi renderebbe probabilmente la stessa canzone “non pubblicabile”. Tricarico ha sempre comunque difeso il suo lavoro, precisando che quel pezzo è a difesa dei bimbi, e che racconta una infanzia difficile, quella dello stesso artista, che ha vissuto il trauma della perdita del padre quando era in tenera età.

A questo punto non ci resta che attenderà questa sera per scoprire come sarà la versione di Francesco Gabbani, nel frattempo vi lasciamo qui sotto al testo completo di Io sono Francesco, e più in basso alla videoclip ufficiale.

Buongiorno buongiorno io sono Francesco

Io ero un bambino che rideva sempre

Ma un giorno la maestra dice oggi c’è il tema

Oggi fate il tema, il tema sul papà

Io penso è uno scherzo sorrido e mi alzo

Le vado lì vicino ero contento

Le dico non ricordo mio padre è morto presto

Avevo solo tre anni non ricordo non ricordo

Lei sa cosa mi dice neanche mi guardava

Beveva il cappuccino non so con chi parlava

Dice qualche cosa qualcosa ti avran detto

Ora vai a posto e lo fai come tutti gli altri

Puttana puttana, puttana la maestra

Puttana puttana, puttana la maestra

Io sono andato al posto ricordo il foglio bianco

Bianco come un vuoto per vent’anni nel cervello

E poi ho pianto non so per quanto ho pianto

Su quel foglio bianco io non so per quanto ho pianto

Brilla brilla la scintilla brilla in fondo al mare

Venite bambini venite bambine e non lasciatela annegare

Prendetele la mano e portatela via lontano

E datele i baci e datele carezze e datele tutte le energie

Cadono le stelle è buio e non ci vedo e la primavera

È come l’inverno il tempo non esiste neanche l’acqua del mare

E l’aria io non riesco a respirare

E a dodici anni ero quasi morto

Ero in ospedale non mangiavo più niente

E poi pulivo i bagni, i vetri e i pavimenti

Per sei sette anni seicento metri quadri

Tadana tadadana

Tanananana Tananana

E il mio capo il mio capo mi ha salvato

Li ci sono giochi se vuoi puoi giocare il padre è solo un uomo

E gli uomini son tanti scegli il migliore seguilo e impara

Buongiorno buongiorno io sono Francesco

Questa mattina mi sono svegliato presto

In fondo in quel vuoto io ho inventato un mondo

Sorrido prendo un foglio scrivo viva Francesco

Brilla brilla la scintilla brilla in fondo al mare

Venite bambini venite bambine e non lasciatela annegare

Prendetele la mano e portatela via lontano

E datele i baci e datele carezze e datele tutte le energie

Venite bambini venite bambine

E ditele che il mondo può essere diverso

Tutto può cambiare la vita può cambiare

E può diventare come la vorrai inventare

Ditele che il sole nascerà anche d’inverno

Che la notte non esiste guarda la luna

Ditele che la notte è una bugia

Che il sole c’è anche c’è anche la sera