Il testo “La cura” di Franco Battiato é cantato da Simone Cristicchi a Sanremo 2025 nell’attesissima serata delle cover. Il testo della canzone “La Cura” è stato pubblicato nel 1996 da Franco Battiato all’interno dell’album “L’imboscata”, uno dei suoi più grandi successi con più di 40 settimane di permanenza nella classifica dei dischi più venduti. Il brano è una vera e propria gemma della carriera del celebre cantautore siciliano, una dedica d’amore alla persona amata nata dalla collaborazione con Manlio Sgalambro.

Un inno d’amore diventato un classico della musica italiana capace di attraversare il tempo e lo spazio conquistando il cuore di milioni di persone. Interpretata da tanti altri artisti, da Fiorella Mannoia ad Adriano Celentano fino ad Alice, il testo La Cura è il testamento letterario dell’immenso e grandissimo Franco Battiato.

Di seguito il testo integrale de La Cura, la canzone della cover interpretata da Simone Cristicchi:

Ti proteggerò dalle paure delle ipocondrie

Dai turbamenti che da oggi incontrerai per la tua via

Dalle ingiustizie e dagli inganni del tuo tempo

Dai fallimenti che per tua natura normalmente attirerai

Ti solleverò dai dolori e dai tuoi sbalzi d’umore

Dalle ossessioni delle tue manie

Supererò le correnti gravitazionali

Lo spazio e la luce per non farti invecchiare

E guarirai da tutte le malattie

Perché sei un essere speciale

Ed io, avrò cura di te

Vagavo per i campi del Tennessee

Come vi ero arrivato, chissà

Non hai fiori bianchi per me?

Più veloci di aquile i miei sogni

Attraversano il mare

Ti porterò soprattutto il silenzio e la pazienza

Percorreremo assieme le vie che portano all’essenza

I profumi d’amore inebrieranno i nostri corpi

La bonaccia d’agosto non calmerà i nostri sensi

Tesserò i tuoi capelli come trame di un canto

Conosco le leggi del mondo, e te ne farò dono

Supererò le correnti gravitazionali

Lo spazio e la luce per non farti invecchiare

Ti salverò da ogni malinconia

Perché sei un essere speciale

Ed io avrò cura di te

Io sì, che avrò cura di te