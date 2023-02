Testo completo “La notte vola” di Lorella Cuccarini/ Video, la cover a Sanremo 2023

La notte vola di Lorella Cuccarini sarà protagonista della serata delle Cover al Festival di Sanremo 2023

La notte vola di Lorella Cuccarini è un brano che ha fatto la storia della musica italiana e Olly lo riporterà nella serata delle Cover al Festival di Sanremo 2023. Il brano fu pubblicato nel gennaio del 1989 per l’etichetta discografica Polydor riuscendo a diventare disco d’oro con oltre 35mila copie vendute. Il testo che verrà interpretato da Olly è stato scritto da Silvio Testi, mentre a curare la musica sono stati due non a caso e cioè Beppe Vessicchio e Marco Salvati.

Il grande successo per il brano “La notte vola” di Lorella Cuccarini arriva proprio grazie alla sigla di apertura di Odiens, show del sabato sera di Canale 5 nella stagione 1988/89 e condotto dalla stessa Cuccarini con Ezio Greggio, Gianfranco D’Angelo e Sabrina Salerno. Si può definire come il primo brano virale della storia anche quando i social network non erano nemmeno ipotizzabili. Il suo ritmo trascinante e il testo accattivante riesce a dare al pubblico un’adrenalina incredibile, diventa infatti impossibile rimanere fermi quando lo si ascolta. Olly proverà a darne una sua versione e vedremo come se la caverà.

Testo completo “La notte vola” di Lorella Cuccarini cantata da Olly a Sanremo 2023

Di seguito leggiamo il testo completo di “La notte vola” di Lorella Cuccarini interpretata la quarta sera di Sanremo 2023 da Olly.

Cosa fai fra sogni e TV

Pomeriggi che non passano più

Sale già leggera un’idea

Di una moto e via, notte sei mia

Mordila la tua fantasia

Non dormire aspettando domani

Crescerà forte più di te

Questa voglia di vita fra le tue mani

E vola

Con quanto fiato in gola

Il buio ti innamora

Qualcuno ti consola

La notte vola

All’ombra di un respiro

Io ti sarò vicino

Ti prego resta sempre bambino

E vola

Con quanto fiato in gola

Il buio ti innamora

Qualcuno ti consola

La notte vola

All’ombra di un respiro

Io ti sarò vicino

Ti prego resta sempre bambino

Dimmi cosa vuoi da questa città

Che ti prende amore e niente ti dà

Che ora è, che importa se sai

Che sui passi tuoi non ritornerai

Mordila la tua fantasia

Non dormire aspettando che sia domani

E vola

Con quanto fiato in gola

Il buio ti innamora

Qualcuno ti consola

La notte vola

All’ombra di un respiro

Io ti sarò vicino

Ti prego resta ancora bambino

Mordila la tua fantasia

Non dormire aspettando domani

Crescerà forte più di te

Questa voglia di vita fra le tue mani

E vola

Con quanto fiato in gola

Il buio ti innamora

Qualcuno ti consola

La notte vola

All’ombra di un respiro

Io ti sarò vicino

Ti prego resta ancora bambino

Vola

Il video della canzone “La notte vola” di Lorella Cuccarini interpretata a Sanremo 2023 da Olly

