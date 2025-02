In vista della puntata di questa sera di Sanremo 2025 dedicata alle cover, andiamo a scoprire il testo completo di La nuova stella di Broadway, canzone di Cesare Cremonini, brano scelto da Francesca Micheilin e Rkomi. Si tratta di un brando che il noto cantautore bolognese, uno dei grandi talenti della musica italiana degli ultimi 20 anni, pubblicò 12 anni fa, a marzo del 2013, come terzo estratto del suo album dell’epoca, La teoria dei colori.

Per il testo La nuova stella di Broadway l’artista si ispirò al film/musical del 2002, Chicago, di Richard Gere, ambientato appunto a New York e da cui ha “rubato” i due personaggi protagonisti del suo pezzo, leggasi una ballerina che sogna di diventare una star, appunto La nuova stella di Broadway, nonché uno uomo d’affari che a sua volta spera di fare fortuna in quel della Grande Mela. La canzone è una ballata acustica, un tipico testo di Cesare Cremonini, e racconta questo incontro fra i due, che dura però solamente una notte: il mattino seguente la ballerina sparisce, non facendosi mai più rivedere.

La nuova stella di Broadway, un testo che sembra sposarsi in pieno con le voci di Francesca Michielin e di Rkomi, che siamo certi daranno vita ad un grande arrangiamento, non rovinando il brano originale. Curiosità, Cesare Cremonini scelse di girare il videoclip non a New York bensì a Bangkok, e nel filmato si vede lo stesso artista mentre suona il pianoforte il in un locale thailandese. Di seguito potete leggere il testo completo de La nuova stella di Broadway di Cesare Cremonini, cover a Sanremo 2025 di Francesca Michielini e Rkomi. Più in fondo trovate invece il videoclip ufficiale del pezzo.

Lui era un businessman con un’idea in testa

Lei ballerina di jazz

Leggeva William Blake vicino a una finestra

Lui beveva caffè

Guardando quelle gambe muoversi pensò: “È una stella!”

Pensava a Fred Astaire

E chi non ha mai visto nascere una Dea

Non lo sa che cos’è la felicità

Lui, garofano rosso e parole

Una vecchia Cabriolet

Lei, vestita come la Rogers

Fulmini e saette lassù

Nel cielo blu, il loro nome

Argento fra le stelle

New York, New York

È una scommessa d’amore

Tu chiamami e ti vestirò

Come una stella di Broadway

New York, New York

È una scommessa d’amore

Tu chiamami e ti vestirò

Come una stella di…

Lui si svegliò senza lei, nudo nella tempesta

Là fuori Union Square

Entrava luce al neon dal vetro di una finestra

L’odore del caffè

Guardando quelle gambe muoversi pensò: “È una stella!”

Pensava a Fred Astaire

E chi non ha mai visto nascere una Dea

Non lo sa che cos’è la felicità

Lui, garofano rosso e parole

Una vecchia Cabriolet

Lei, vestita come la Rogers

Fulmini e saette lassù

Nel cielo blu, il loro nome

Argento fra le stelle

New York, New York

È una scommessa d’amore

Tu chiamami e ti vestirò

Come una stella di Broadway

New York, New York

È una scommessa d’amore

Tu chiamami e ti vestirò

Come una stella di…

New York, New York

È una scommessa d’amore

Tu chiamami e ti vestirò

Come una stella di Broadway

New York, New York

È una scommessa d’amore

Tu chiamami e ti vestirò

Come una stella di…