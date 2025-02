Mentre cresce l’attesa per assistere alla sempre apprezzata serata dedicata alle cover del lungo viaggio nel Festival di Sanremo 2025, dal conto nostro proseguiamo nella scoperta dei brani che gli artisti in gara ci proporranno soffermandoci – in questo caso – sul testo completo “La voglia la pazzia” scritto originariamente da Ornella Vanoni e interpretata questa sera – ovviamente sul palco dell’Ariston – da Gaia accompagnata da Toquinho che, peraltro, partecipò alla realizzazione del brano originale: inserito nel disco “La voglia la pazzia l’incoscienza l’allegria” – che peraltro quello stesso anno raggiunse il sesto posto nelle vendite in Italia – venne distribuito anche proporzionalmente come EP singolo accompagnato da “Un altro addio“.

Il testo “La voglia la pazzia“- quasi ovviamente – parla di amore e della voglia di viverlo fino all’ultimo momento facendosi trascinare da quella voglia e quella pazzia richiamate nel titolo; mentre per sapere come andrà la cover di Gaia e Toquinho a Sanremo 2025 dovremo attendere fino a questa sera

Il testo completo “La Voglia La Pazzia” di Ornella Vanoni, interpretato da Gaia a Sanremo 2025

Di seguito – proprio in attesa di poter assistere per la primissima volta alla cover messa in scena da Gaia a Sanremo 2025 – vi lasciamo il testo completo della canzone “La voglia la pazzia“ così come venne scritto originariamente dalla stessa Ornella Vanoni, assieme a Toquinho el cantautore brasiliano Vinícius de Moraes: