Testo completo “L’amour toujours” di Gigi D’Agostino/ Video, cover a Sanremo 2023

“L’AMOUR TOUJOURS” DI GIGI D’AGOSTINO PROTAGONISTA DELLA SERATA DELLE COVER AL FESTIVAL DI SANREMO 2023

Al Festival di Sanremo 2023 sarà protagonista anche “Il Capitano“, Gigi D’Agostino, per mezzo del suo brano “L’amour toujours”, che sarà interpretato oggi, nella serata dedicata alle cover, da Mara Sattei e Noemi (testo completo in basso). Si tratta di una vera e propria hit della musica dance italiana, conosciuta dalle passate e nuove generazioni, capace di fare ballare.

La canzone “L’amour toujours” che sarà interpretata a Sanremo 2023 da Mara Sattei e Noemi è stata scritta da Gigi D’Agostino, Diego Leoni, Carlo Montagner e Paolo Sandrini e fu pubblicata come primo singolo estratto dall’album “L’amour toujours”. Il brano ebbe un grandissimo successo in tutto il Vecchio Continente, giungendo in vetta alle graduatorie di Paesi Bassi e Danimarca e approdando nella top ten di Austria, Belgio e Italia. A remixare “L’amour toujours” furono artisti come Scott Brown, i Wasted Penguinz e DJ Sammy. Ci fu anche una cover acustica ad opera di Sagi Rei, mentre nel 2015 Dzeko & Torres rilasciarono su etichetta Spinnin’ Records la versione del brano modificata da Tiësto.

TESTO COMPLETO “L’AMOUR TOUJOURS” DI GIGI D’AGOSTINO CANTATA DA MARA SATTEI E NOEMI A SANREMO 2023

Adesso, passiamo a leggere il testo completo di “L’amour toujours” di Gigi D’Agostino, interpretata durante la quarta serata di Sanremo 2023 da Mara Sattei e Noemi.

I still believe in your eyes

I just don’t care what you have done in your life

Baby, I’ll always be here by your side

Don’t leave me waiting too long,

Please come by

I, I, I, I still believe in your eyes

There is no choice, I belong to your life

Because I will live to love you someday

You’ll be my baby and we’ll fly away

And I’ll fly with you, I’ll fly with you,

I’ll fly with you

You are, are, are, are, are, are

You are, are, are, are, are, are

You are, are, are, are, are, are

Every day and every night

I always dream that you are by my side

Oh baby, every day and every night

Well, I said everything’s gonna be alright

And I’ll fly with you, I’ll fly with you,

I’ll fly with you

You are, are, are, are, are, are

You are, are, are, are, are, are

Dream of me, I still believe in your eyes

I just don’t care what you’ve done in your life

Baby, I’ll always be here by your side

Don’t leave me waiting too long,

Please come by

I, I, I, I still believe in your eyes

There is no choice, I belong to your life

Because I will live to love you some day

You’ll be my baby and we’ll fly away

And I’ll fly with you, I’ll fly with you,

I’ll fly with you

Every day and every night

I always dream that you are by my side

Oh baby, every day and every night

Well, I said everything’s gonna be alright

And I’ll fly with you, I’ll fly with you,

I’ll fly with you

You are, are, are, are, are, are

You are, are, are, are, are, are

