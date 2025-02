La conoscerete sicuramente tutti ma in ogni caso diamo una ripassata a L’anno che verrà con il testo completo di uno dei grandi capolavori della musica italiana.

Si tratta di un’opera d’arte con le note di Lucio Dalla e che questa sera, per la serata delle cover di Sanremo 2025, verrà cantata da Brunori Sas.

Duetto Brunori Sas e Riccardo Sinigallia - Dimartino, cover L’anno che verrà/ Omaggio a Dalla (Sanremo 2025)

Il testo L’anno che verrà nacque ben 48 anni fa, nel 1978, pubblicata poi l’anno successivo (anche se cantata per la prima volta proprio l’anno della sua nascita). La canzone è stata scritta da Lucio Dalla mentre la musica appartiene a Gian Piero Reverberi, dedicata all’amico Giuseppe Rossetti che venne arrestato in quel di Capodanno per alcune vicende politiche.

Ma c’è un’altra versione, quella secondo cui il testo L’anno che verrà sarebbe stato dedicato sempre da Lucio Dalla a Michele Casali, un frate domenicano, grande amico del cantautore, che avrebbe tra l’altro partecipato anche alla revisione del testo completo della stessa canzone. La cosa certa è che è una sorta di lettera (“Caro amico ti scrivo…”) in cui si descrivono alcuni degli eventi che avvennero in Italia nel 1978, anni di piombo, e anche per questo il brano è diventato ormai parte integrante della cultura del nostro Paese. Di seguito il testo completo de L’anno che verrà di Lucio Dalla, ricordiamo cover di Brunori Sas al Festival di Sanremo 2025.

L’ANNO CHE VERRA’, TESTO COMPLETO BRANO LUCIO DALLA, COVER BRUNORI SAS A SANREMO 2025