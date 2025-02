Il testo “L’emozione non ha voce” di Adriano Celentano scenderà in campo nella serata delle cover di stasera a Sanremo 2025. Interpretata per l’occasione da Marcella Bella che sarà accompagnata dai Twin Violins, il trio di gemelli violisti di Agrigento.

La cantante ha recentemente rivelato che la canzone, scritta grazie alla collaborazione tra Gianni Bella e Mogol, doveva essere destinata a lei, ma fu fatta cantare da Celentano e che per questo motivo c’erano state anche alcune discussioni tra fratelli.

Il testo “L’emozione non ha voce”, pubblicato nel 1999 all’interno dell’album “Io non so parlar d’amore” ha avuto un enorme successo a livello di vendite ascolti e classifiche anche all’estero, ed è considerata ormai uno degli intramontabili capolavori della musica italiana e pezzo forte dell’intera carriera del celebre artista milanese.

Il testo l’emozione non ha voce di Adriano Celentano è una canzoneo che parla di sentimenti tra due persone che pur avendo differenze di carattere che spingono alle discussioni, restano legate per sempre da un amore troppo forte per svanire.

La cover interpretata da Marcella Bella e il trio Twin Violins a Sanremo 2025 sarà una versione arrangiata appositamente per Sanremo 2025, che la cantante ha detto di voler dedicare al fratello e autore Gianni. Ecco di seguito il testo integrale L’emozione non ha voce.

Io non so parlar d’amore

L’emozione non ha voce

E mi manca un po’ il respiro

Se ci sei c’è troppa luce

La mia anima si spande

Come musica d’estate

Poi la voglia sai mi prende

E si accende con i baci tuoi

Io con te sarò sincero

Resterò quel che sono

Disonesto mai lo giuro

Ma se tradisci non perdono

Ti sarò per sempre amico

Pur geloso come sai

Io lo so mi contraddico

Ma preziosa sei tu per me

Tra le mie braccia dormirai

Serenamente

Ed è importante questo sai

Per sentirci pienamente noi

Un’altra vita mi darai

Che io non conosco

La mia compagna tu sarai

Fino a quando so che lo vorrai

Due caratteri diversi

Prendon fuoco facilmente

Ma divisi siamo persi

Ci sentiamo quasi niente

Siamo due legati dentro

Da un amore che ci dà

La profonda convinzione

Che nessuno ci dividerà

Tra le mie braccia dormirai

Serenamente

Ed è importante questo sai

Per sentirci pienamente noi

Un’altra vita mi darai

Che io non conosco

La mia compagna tu sarai

Fino a quando lo vorrai

Poi vivremo come sai

Solo di sincerità

Di amore e di fiducia

Poi sarà quel che sarà

Tra le mie braccia dormirai

Serenamente

Ed è importante questo sai

Per sentirci pienamente noi

Pienamente noi