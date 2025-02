Per la classica quarta serata di Sanremo 2025 dedicata ai duetti e alle cover, i Coma_Cose hanno scelto di farsi accompagnare da Johnson Righeira (nome d’arte di Stefano Righi) per proporre una rivisitazione del testo L’estate sta finendo originariamente inciso dallo stesso Righeira con l’obiettivo di diventare il tormentone musicale dell’estate italiana del 1985: il brano si potrà – ovviamente – ascoltare per la prima volta questa sera durante la diretta del Festival di Sanremo 2025 su Rai 1.

Partendo dal testo L’estate sta finendo, vale la pena ricordare che venne pubblicato nel maggio del 1985 in un EP che conteneva abbinata anche la canzone Prima dell’estate – che altro non era se non lo stesso brano, ma eseguito in acustico – dal due Righeira composto da Stefano Righi (in arte Johnson) e Stefano Rota (in arte Michael): l’album divenne presto il nono più venduto quell’anno e permise anche al duo di vincere il Festivalbar e il premio speciale della 13esima edizione di Vota la voce.

Il testo completo “L’estate sta finendo” di Righeira, interpretato da Coma_Cose a Sanremo 2025

In attesa di poter ascoltare il testo L’estate sta finendo interpretato dai Coma_Cose sul palco di Sanremo 2025, di seguito vogliamo lasciarvi l’intero e completo testo originale scritto nel 1985 dal duo Righeira ed inciso – all’epoca – con Carmelo La Bionda: