Testo completo “Live and let die” di Paul McCartney/ La cover a Sanremo 2022

Live and let die di Paul McCartney sarà protagonista della serata delle Cover al Festival di Sanremo 2022

Ascolteremo anche Live and let die di Paul McCartney al Festival di Sanremo 2022 che ci regalerà tanti pezzi internazionali durante la serata delle Cover in onda oggi 4 febbraio. Ad eseguirla saranno Le Vibrazioni insieme a Sophie and the Giants e Beppe Vessicchio. La canzone del 1973 è stata il tema centrale del film Agente 007 Vivi e lascia morire. Era stata scritta da Paul McCartney insieme a Linda ed eseguita dalla sua band i Wings.

Commissionata direttamente per il film, la canzone vide lavorare a stretto giro di posta l’ex Beatles e il produttore George Martin che arrangiarono insieme le parti di orchestra presenti all’interno del motivo. Anni dopo fu protagonista di una delle famose parodie di Al Yankovic che aveva ricevuto precedentemente una richiesta proprio da parte di Paul McCartney suo grandissimo fan.

Testo completo “Live and let die” di Paul McCartney cantato a Sanremo 2022 da Le Vibrazioni

Di seguito leggiamo il testo completo di “Live and let die” di Paul McCartney interpretata la quarte sera di Sanremo 2022 da Le Vibrazioni con Sophie and the Giants e Beppe Vessicchio.

When you were young and your heart was an open book

You used to say life and let life

(you know you did, you know you did you know you did)

But in this ever changing world in which we live in

Makes you give in and cry

Say live and let die

Live and let die

Live and let die

Live and let die

What does it matter to ya

When you got a job to do

You gotta do it well

You gotta give the other fellow hell

When you were young and your heart was an open book

You used to say life and let life

(you know you did, you know you did you know you did)

But in this ever changing world in which we live in

Makes you give in and cry.

Il video della canzone di Paul McCartney stasera a Sanremo 2022





