Il testo “Nel blu dipinto di blu” è un brano simbolico per la musica italiana. Scritto nel 1958 da Domenico Modugno e Franco Migliacci e interpretato da Modugno e Johnny Dorelli, fu presentato nello stesso anno al Festival di Sanremo, vincendo la gara e classificandosi poi al terzo posto durante l’Eurovision Song Contest del 1958. Da quel momento il successo fu davvero straordinario e varcò ben presto i confini nazionali, affermandosi come uno dei brani più popolari al mondo e con un riscontro commerciale davvero incredibile, tra i più alti di sempre. Il brano è conosciuto anche come “Volare”, verbo che viene ripetuto più volta nel ritornello.

Proprio per questa ragione proprio “Volare” su depositato alla SIAE come titolo alternativo. Questa sera, nella serata delle cover di Sanremo 2025, il testo “Nel blu dipinto di blu” verrà cantato da Lucio Corsi con Topo Gigio. Andiamo ora a leggere il testo completo “Nel blu dipinto di blu” di Domenico Modugno, brano che ha fatto la storia della musica italiana e che forse più di qualsiasi altra canzone del Bel Paese, è riconosciuta all’estero come simbolo indiscusso di Italia e di italianità.

Nel testo “Nel blu dipinto di blu”, come dicevamo, ha scritto la storia della musica italiana e questa sera, per le cover sanremesi, senza dubbio verrà fuori un’altra bella pagina di questa splendida canzone composta e cantata da Domenico Modugno. Andiamo allora a leggere il testo completo, in attesa di goderci l’esibizione di Lucio Corsi e Topo Gigio.

“Penso che un sogno così non ritorni mai più

Mi dipingevo le mani e la faccia di blu

Poi d’improvviso venivo dal vento rapito

E incominciavo a volare nel cielo infinito

Volare oh, oh

Cantare oh, oh

Nel blu dipinto di blu

Felice di stare lassù

E volavo, volavo felice più in alto del sole

Ed ancora più su

Mentre il mondo pian piano spariva lontano laggiù

Una musica dolce suonava soltanto per me

Volare oh, oh

Cantare oh, oh

Nel blu dipinto di blu

Felice di stare lassù

Ma tutti i sogni nell’alba svaniscon perché

Quando tramonta la luna li porta con sé

Ma io continuo a sognare negli occhi tuoi belli

Che sono blu come un cielo trapunto di stelle

Volare oh, oh

Cantare oh, oh

Nel blu degli occhi tuoi blu

Felice di stare quaggiù

E continuo a volare felice più in alto del sole

Ed ancora più su

Mentre il mondo pian piano scompare negli occhi tuoi blu

La tua voce è una musica dolce che suona per me

Volare oh, oh

Cantare oh, oh

Nel blu degli occhi tuoi blu

Felice di stare quaggiù

Nel blu degli occhi tuoi blu

Felice di stare quaggiù

Con te”

