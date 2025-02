Il testo “Overdrive“ degli Ofenbach è una delle cover presentate a Sanremo 2025 nella serata del 14 febbraio da Sarah Toscano che per l’occasione si esibisce con la band di musica elettronica. Il duo di deejay francesi Dorian Lauduique e César De Rummel, ha ottenuto un grande successo produzioni che uniscono i suoni moderni alla disco anni 80. Tra le hit più celebri c’è proprio quella che la cantante in gara a Sanremo 2025 riproporrà in una versione nuova, contribuendo anche al debutto della band sul palco dell’Ariston come ospiti.

Il testo “Overdrive” è stata pubblicata ad ottobre del 2017 e ha da subito scalato le classifiche di molti paesi europei, arrivando in vetta oltre che in Francia anche in Italia, Russia e Polonia. Nella versione originale del singolo è presente all’interno un campionamento della celebre canzone dance “Cambodia” di Kim Wilde ed il testo “Overdrive” è cantato dalla musicista statunitense Norma Jean Martine, autrice anche per alcuni famosi artisti italiani come Giorgia, Marco Mengoni e Michele Bravi.

Il testo completo di “Overdrive” degli Ofenbach, interpretato da Sarah Toscano a Sanremo 2025

Il testo “Overdrive” degli Ofenbach è la cover scelta dalla cantante Sarah Toscano per la serata cover del Festival di Sanremo 2025 nella quale duetta con lo storico duo di deejay francesi. Ecco di seguito il testo completo della canzone.

I wanna feel the heat, I wanna own the night

I wanna feel the beat, I wanna dance tonight

I wanna lose myself, I wanna come alive

I wanna feel the love, go into overdrive

I wanna feel the heat, I wanna own the night

I wanna feel the beat, I wanna dance tonight

I wanna lose myself, I wanna come alive

I wanna feel the love, I wanna go into overdrive

Into overdrive (oh)

Mm

It doesn’t matter where I go (go)

I feel the music in my soul (mm-hm)

I love the way the rhythm makes my body go

Mm

There’s a dance floor in my dreams

And I’ve been movin’ in my sleep (my sleep)

Love the way the bass sound makes me lose control

I wanna feel the heat, I wanna own the night

I wanna feel the beat, I wanna dance tonight

I wanna lose myself, I wanna come alive

I wanna feel the love, I wanna go into overdrive

Into overdrive (oh)

I wanna feel the heat, I wanna own the night (oh)

I wanna feel the beat, I wanna dance tonight (oh)

I wanna lose myself, I wanna come alive (oh)

I wanna feel the love, go into overdrive (oh)

Into overdrive

Into overdrive

Into overdrive (oh)

Into overdrive