Testo completo “Parlami” Fasma/ “No ansia, ho con me il mio elastico” (Sanremo 2021)

Ci sarà anche Fasma tra i big che prenderanno parte al Festival di Sanremo 2021 e lo farà con la sua canzone “Parlami”, in merito alla quale l’artista stesso si è espresso in un video pubblicato su Rai Play, pur senza rivelare troppi dettagli: “Non racconto nel dettaglio di cosa tratta perché preferisco che la gente possa immaginare la propria esperienza sentendo il brano – ha dichiarato il giovane artista –. Le sonorità di questo brano mi appartengono, rappresentano un’evoluzione di quelle dell’anno scorso con qualcosa di nuovo musicalmente”.

Lo stato d’animo con cui Fasma calcherà il palco dell’Ariston “non sarà più di ansia come la prima volta, ma sarà caratterizzato da un senso di sicurezza”. Cosa l’ha più toccato durante la pandemia è stato il fatto di non riuscire a guardare la persone totalmente in faccia a causa delle mascherine. “Il tema della rinascita è importante – ha aggiunto –, perché gli artisti possono insegnare la voglia di ricominciare, di non farsi fermare, indipendentemente da quello che succede fuori dalle mura delle nostre case”. Il giovane ha quindi rivelato di non avere riti scaramantici, ma di possedere “un elastico semplicissimo che porto sempre con me e che da fuori può sembrare pochissimo, ma per me significa tanto”.

TESTO COMPLETO “PARLAMI” FASMA

Fasma, come anticipato, porta sul palco del settantunesimo Festival di Sanremo “Parlami”, una canzone a metà tra il rap e il tipico brano d’amore che permea da secoli la musica italiana. Le tre parole d’ordine? Baciarsi, guardarsi, abbracciarsi. Ecco di seguito il testo completo (fonte: Tv Sorrisi e Canzoni).

Vorrei darti la mia forza per vederti parlare

Non di ciò che ti succede ma parlare di te

Anche un granello di sabbia che si è perso nel mare può tornare roccia come puoi farlo te

Non dire non dire

Che ti va bene questo mondo bastardo

Anche con il posto rubi il posto di un altro

Anche se voglio io non posso cambiarlo,

Io non sono quell’altro

Che di me

Che di me

Ti rimane solo addosso il tabacco

Qualche foto e qualche vestito sparso

Anche se voglio io non posso cambiarlo

Io non posso cambiarlo

Ma noi sì

Parlami parlami

Dai ti prego tu guardami

Perché dentro i tuoi occhi già vedo come mi immagini

E quindi guardami guardami

Sai che adoro quegli attimi

In cui non litighiamo e siamo proprio come ci immagini

E quindi parlami parlami

Dai ti prego tu parlami

Perché dentro i tuoi occhi già vedo come mi immagini

E quindi guardami guardami

Sai che adoro quegli attimi

In cui non litighiamo e siamo proprio come ci immagini

Quindi parlami parlami

Dai ti prego tu parlami

Se vuoi stiamo più vicini ma rendendoci apatici

Quindi baciami baciami

Che dai baci fantastici che mi aumentano i battiti

Ti prego tu salvami

Dimmi come faccio a stare bene così

Nei miei giorni no tu sei l’unico sì

Tu che mi parlavi e mi parlavi di te

E come se parlassi e parlassi di me

Quegli sguardi e quelle smorfie io le ho prese da te

Il modo in cui ora gridi tu l’hai preso da me

E sei tu che mi ringrazi

Ma grazie di che

Grazie a te ho tirato fuori il meglio di me

Parlami parlami

Dai ti prego tu guardami

Perché dentro i tuoi occhi già vedo come mi immagini

E quindi guardami guardami

Sai che adoro quegli attimi

In cui non litighiamo e siamo proprio come ci immagini

E quindi parlami parlami

Dai ti prego tu parlami

Perché dentro i tuoi occhi già vedo come mi immagini

E quindi guardami guardami

Sai che adoro quegli attimi

In cui non litighiamo e siamo proprio come ci immagini

Quindi parlami parlami

Dai ti prego tu parlami

Se vuoi stiamo più vicini ma rendendoci apatici

Quindi baciami baciami

Che dai baci fantastici che mi aumentano i battiti

Ti prego tu salvami.

