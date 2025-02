E’ giunto il momento di leggere il testo completo del brano “Quando” di Pino Daniele, capolavoro della star della musica napoletana e italiana. Sarà infatti questo pezzo il protagonista dell’esibizione di Massimo Ranieri nella puntata di questa sera del Festival di Sanremo 2025, dedicata alle cover. Il testo “Quando” non ha bisogno di presentazioni, è ormai da anni parte integrante della cultura musicale italiana e quel “Tu dimmi quando, quando…” è stato cantato almeno una volta da tutti nella vita. Ma quando nacque questo capolavoro? E’ relativamente recente, visto che il compiano Pino lo presentò nel 1991, quindi 34 anni fa, inserendola nell’album Sotto ‘o sole.

Duetto Massimo Ranieri con Neri per Caso, cover Quando di Pino Daniele/ Un legame speciale (Sanremo 2025)

“Quando” è’ un testo che ha una genesi particolare visto che è stato scritto assieme ad un altro napoletano doc, amatissimo dalla gente, lo straordinario attore Massimo Troisi, scomparso purtroppo prematuramente nel 1994. Tre anni prima della morte, i due diedero vita a questo capolavoro per il film “Pensavo fosse amore… invece era un calesse”, che vedeva proprio Troisi dietro la cinepresa ma anche come attore protagonista. Nel corso degli anni il testo “Quando” è stata più volte ripresa da numerosi artisti, fra cui Anna Oxa, Laura Pausini, Mango, Marco Mengoni e per ultimi Michele Bravi ed Arisa in duetto. Come sarà la versione di Massimo Ranieri? Siamo certi che un napoletano doc come lui saprà rendere merito al capolavoro soave di Pino Daniele. In attesa di scoprirlo, qui sotto trovate il testo completo di Quando nonché il videoclip dello stesso brano.

Testo completo “Yes I know my way” di Pino Daniele/ Video, cover di Rocco Hunt a Sanremo 2025

Tu dimmi quando, quando

Dove sono i tuoi occhi e la tua bocca

Forse in Africa che importa

Tu dimmi quando, quando

Dove sono le tue mani ed il tuo naso

Verso un giorno disperato

Ed io ho sete

Ho sete ancora, ho sete ancora

Tu dimmi quando, quando

Non guardarmi adesso amore

Sono stanco

Perché penso al futuro

Tu dimmi quando, quando

Siamo angeli che cercano un sorriso

Non nascondere il tuo viso

Perché ho sete, ho sete ancora, ho sete ancora

E vivrò, sì vivrò

Tutto il giorno per vederti andar via

Fra i ricordi e questa strana pazzia

E il paradiso, che forse esiste

Chi vuole un figlio non insiste

Oh no, oh no

Tu dimmi quando, quando

Ho bisogno di te almeno un’ora

Per dirti che ti amo ancora

Tu dimmi quando, quando

Lo sai che non ti avrò e sul tuo viso

Sta per nascere un sorriso

Ed io ho sete, ho sete ancora, ho sete ancora

E vivrò, sì vivrò

Tutto il giorno per vederti andare via, uh

Fra i ricordi e questa strana pazzia

E il paradiso, che forse esiste

Chi vuole un figlio non insiste

Oh no, no, no

Lo sai che non ti avrò e sul tuo viso

Sta per nascere un sorriso

Io ho sete, ho sete ancora, ho sete ancora

Tu dimmi quando, quando, mmh

Duetto Rocco Hunt con Clementino, cover Yes I know my way/ "Quando incontrai Pino Daniele..." (Sanremo 2025)