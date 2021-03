Testo completo “Quando ti sei innamorato” Orietta Berti/ “Brano classico e moderno”

Orietta Berti è tra i big in gara al settantunesimo Festival di Sanremo, al quale prende parte con la canzone “Quando ti sei innamorato”. L’artista calcherà il palco dell’Ariston in occasione della kermesse canora più celebre d’Italia per la dodicesima volta nella sua carriera e il suo singolo, come raccontato da lei stessa all’interno di una clip video realizzata per “Rai Play”, “parla di un incontro che fa nascere una grande passione. La sonorità di questo brano è un percorso melodico caratterizzato da una struttura musicale sia classica che moderna”.

Orietta Berti si recherà nella città matuziana “con uno stato d’animo sereno e felice, perché salirò sul palco per cantare dal vivo con una grande orchestra”. Il tema della rinascita, che permea l’intera edizione 2021 del Festival di Sanremo, è un qualcosa di fondamentale, secondo la cantante, che aggiunge: “Cosa mi mancherà di più? Gli abbracci, i miei cari, i miei amici, i concerti e il mio pubblico“. Una cosa è sicura: “Non ho nessun rito scaramantico che effettuo prima di esibirmi. Senz’altro, prima di cantare, mi concentrerò su quello che dovrò fare”.

TESTO COMPLETO “QUANDO TI SEI INNAMORATO” ORIETTA BERTI (SANREMO 2021)

“Quando ti sei innamorato”, brano con cui Orietta Berti gareggia al Festival di Sanremo 2021, è davvero una canzone d’altri tempi, che narra di un amore sincero e intenso, che sembra appartenere a un’altra generazione. Di seguito riportiamo il testo completo del singolo (fonte: Tv Sorrisi e Canzoni).

La senti e già lo sai che brucia dentro

Come una fiamma ormai ti lascia il segno

Quando mi guardi tu so quello che vorrei.

Come una musica mi scorri dentro,

Un fiume in piena ormai fino allo schianto,

Pericoloso sei ma è quello che vorrei.

Sembrava tanto eppure non ho niente

Se non ti ho accanto tutto è apparente,

Un’onda senza il mare, un cielo senza stelle,

Solo il mio pianto mi resta senza te.

Quando ti sei innamorato, perduto

Da allora niente è cambiato.

Quando mi hai detto “ti amo”, confuso

Dicesti non vado lontano, io resto con te.

Ancora non lo sa ma nel mio mondo

Esiste solo lui che mi sta accanto

E mi perdonerà se non mi sveglierò

Da questo sogno che non è stato inganno

Senza più orgoglio, senza più affanno

Ci abbandoniamo al mondo senza nessun rimpianto

Non vado a fondo se sono insieme a te.

Quando ti sei innamorato, perduto

Da allora niente è cambiato.

Quando mi hai detto “ti amo”, confuso

Dicesti non vado lontano, io resto con te.

La senti e già lo sai che brucia dentro

L’amore che mi dai è quello che vorrei.

© RIPRODUZIONE RISERVATA