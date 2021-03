Testo completo “Quando trovo te” Francesco Renga/ “Canto le piccole cose” (Sanremo 2021)

Francesco Renga torna a calcare il palco dell’Ariston in occasione del Festival di Sanremo 2021 e lo fa con la canzone “Quando trovo te”, sicuramente tra le più attese di questa edizione. A parlarne è stato lo stesso artista all’interno di un’intervista rilasciata di fronte alle telecamere di RaiPlay in anteprima esclusiva: “È un brano che racconta di come le piccole cose della normalità quotidiana nei momenti di disperazione possano anche salvarci la vita – racconta Renga –. Le sonorità rappresentano per me un bel traguardo, un punto d’arrivo, un mix di quello che sono stato e quello che sono adesso a livello vocale e di scrittura”.

Francesco Renga ha poi ammesso che “avrei fatto carte false per essere a questo Festival, che reputo essere il più importante fra quelli a cui ho partecipato fin qui. Non potevo mancare, perché la musica torna a essere protagonista. Cosa mi è mancato in questo periodo? Il contatto con la gente, l’abbraccio, i baci, il contatto con il pubblico”. Rituale pre-esibizione? “Io di solito mi infilo gli auricolari un po’ prima di salire sul palco per trovare la concentrazione, poi do una stretta di mano ai miei collaboratori, ci scambiamo un in bocca al lupo e si va”.

TESTO COMPLETO “QUANDO TROVO TE” FRANCESCO RENGA, CANZONE DI SANREMO 2021

Francesco Renga canta “Quando trovo te” al Festival di Sanremo 2021, una canzone con forti influenze pop nella quale l’artista descrive la città nella quale risiede, che giunge addirittura a confondere le idee. Di seguito riportiamo il testo completo del brano (fonte: Tv Sorrisi e Canzoni).

Guarda un po’ la mia città è insonne

E ha smesso di sognare

Come mai nessuno ora lo ammette

Gente che taglia le ombre

Mentre il traffico ancora riempie

Spazi immensi di solitudine

Questa volta ho come l’impressione

Che la speranza abbia cambiato umore.

E la mia testa non ne vuole più sapere

Di stare ferma e io continuo ancora a camminare

Si bagnano anche gli occhi, forse piove

E lo sguardo che segue il tragitto di un cane

E va a finire che

Come sempre mi dimentico

Dimentico di te

Sempre mi dimentico

Ma poi io ti ritrovo

Sempre se mi guardo

E intorno non c’è niente

Sei lo stupore atteso, un desiderio

La verità in un mondo immaginario

Sempre sempre

Si confondono perfettamente

Le mie gioie

Inevitabilmente

Sempre sempre

Le ritrovo tutte quante sempre

Solo quando trovo te.

Questa città confonde

Di luci sempre accese

Dicono che tornerà sereno a fine mese

Io sempre fuori stagione

E la tua testa non ne vuole più sapere

Di stare ferma e quel silenzio dentro fa rumore

All’improvviso torno a respirare

Una stanza, due sedie, la cena, un film

Qual è il finale?

Come sempre mi dimentico

Dimentico di te

Sempre mi dimentico

Ma poi io ti ritrovo

Sempre se mi guardo

E intorno non c’è niente

Sei lo stupore atteso, un desiderio

Tra mille note in volo un suono nuovo

Sempre sempre

Si confondono perfettamente

Le mie gioie

Inevitabilmente

Sempre sempre

Le ritrovo tutte quante sempre

Solo quando trovo te.

Tu che dormi sul divano

Quando resta sulle mani

Il tuo profumo

Le tue cose fuori posto

Quelle scarpe sulle scale

Mi portano da te

Come sempre mi dimentico

Dimentico di te

Sempre mi dimentico

Ma poi io ti ritrovo

Sempre se mi guardo

E intorno non c’è niente

Sei lo stupore atteso, un desiderio

La meraviglia di ogni giorno nuovo

Sempre sempre

Si confondono perfettamente

Le mie gioie

Inevitabilmente

Sempre sempre

Le ritrovo tutte quante sempre

Solo quando trovo te.

Solo quando trovo

Trovo te.

