Testo completo “Quello che non c’è” degli Afterhours/ Video, la cover a Sanremo 2023

Quello che non c’è degli Afterhours sarà protagonista della serata delle Cover al Festival di Sanremo 2023

Quello che non c’è è una canzone degli Afterhours che verrà interpretata da gIANMARIA durante la serata delle cover del Festival di Sanremo 2023 oggi, 10 febbraio. Il brano ha dato anche il titolo all’album omonimo pubblicato sotto l’etichetta discografica Mescal nel 2002 dal gruppo formatosi a Milano nel 1986. Si tratta del primo disco dopo l’uscita dal gruppo di Xabier Iriondo e da molti critici musicali viene considerato come “un album di transizione”.

FantaSanremo 2023, classifica provvisoria e punti/ Sethu domina, Anna Oxa ultima

Questo risulta parzialmente vero perché la band degli Afterhours con la canzone che apre il disco continua un percorso indirizzato verso un’altra strada e già iniziato nel disco precedente Non è per sempre. In Quello che non c’è gli Afterhours puntano a un pop d’autore e maggiormente malinconico. Il testo del brano che sarà interpretato da gIANMARIA infatti è molto cupo e porta chi l’ha scolta ad acute riflessioni su temi anche molto delicati. Si tratta di una canzone che si annoda perfettamente attorno alle sonorità di gIANMARIA abile a cambiare tonalità e a cantare con diverse intonazioni.

Ascolti tv, Sanremo 2023 (57.6%) asfalta il GF VIP (10.9%)/ Non riesce sgambetto

Testo completo Quello che non c’è di Afterhours interpretato da gIANMARIA a Sanremo 2023

Di seguito leggiamo il testo completo degli Afterhours interpretata la quarta sera di Sanremo 2023 da gIANMARIA.

Ho questa foto di pura gioia

È di un bambino con la sua pistola

Che spara dritto davanti a sé

A quello che non c’è

Ho perso il gusto, non ha sapore

Quest’alito di angelo che mi lecca il cuore

Ma credo di camminare dritto sull’acqua e

Su quello che non c’è

Arriva l’alba o forse no

A volte ciò che sembra alba non è

Ma so che so camminare dritto sull’acqua e

Su quello che non c’è

Rivuoi la scelta, rivuoi il controllo

Rivoglio le mie ali nere, il mio mantello

La chiave della felicità è la disobbedienza in sé

A quello che non c’è

Perciò io maledico il modo in cui sono fatto

Il mio modo di morire sano e salvo dove m’attacco

Il mio modo vigliacco di restare sperando che ci sia

Quello che non c’è

Curo le foglie, saranno forti

Se riesco ad ignorare che gli alberi son morti

Ma questo è camminare alto sull’acqua e

Su quello che non c’è

Ed ecco arriva l’alba, so che è qui per me

Meraviglioso come a volte ciò che sembra non è

Fottendosi da sé, fottendomi da me

Per quello che non c’è

Per quello che non c’è

Per quello che non c’è

Per quello che non c’è

Sangiovanni e Gianni Morandi/ "Sembrano nonno e nipote", classico e moderno si unisco

Il video di “Quello che non c’è” degli Afterhours interpretata a Sanremo 2023 da gIANMARIA













© RIPRODUZIONE RISERVATA