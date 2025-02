Il testo “Rossetto e caffè” di Sal Da Vinci, protagonista della serata delle cover a Sanremo 2025 cantata da The Kolors

Il testo Rossetto e caffè di Sal Da Vinci animerà anche il Festival di Sanremo 2025, una delle cover più attese tra i duetti, interpretata dai The Kolors. La band capitanata da Stash ha deciso di portare sul palcoscenico del Teatro Ariston uno dei successi dell’estate 2025: una vera e propria hit che ha permesso a Sal Da Vinci di ritornare in vetta nelle classifiche dei singoli più venduti ed ascoltati in radio e in streaming.

Il testo Rossetto e caffè è stato pubblicato il 14 giugno del 2024 da Sal Da Vinci ed è una canzone d’amore che descrive la passione e il desiderio. Un testo accattivante e travolgente capace di conquistare giovani e non diventando una delle hit dell’ultimo anno! Quale occasione migliore per i The Kolors, napoletani d’origine proprio come Sal Da Vinci, per portarla sul palco più prestigioso della musica italiana!

Il testo completo “Rossetto e caffè” di Sal Da Vinci, interpretato da The Kolors a Sanremo 2025

Il video della performance dei The Kolors sulle note di Rossetto e caffè di Sal Da Vinci, sarà fruibile su Raiplay.it.

Di seguito il testo integrale di Rossetto e caffè, la canzone della cover interpretata stasera da The Kolors: