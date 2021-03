Testo completo “Santa Marinella” Fulminacci/ “Una storia d’amore ma…” (Sanremo 2021)

“Santa Marinella” è la canzone con la quale Fulminacci – al secolo Filippo Uttinacci – fa il suo esordio sul palcoscenico di Sanremo 2021, in gara tra i Big della 71esima edizione. La sua canzone è “una storia d’amore basata su un racconto fatto da un amico”, come spiegato dal giovane cantautore durante la presentazione per RaiPlay, alla vigilia della kermesse. Il brano è stato scritto due anni fa “ma parla molto anche di me”, rivela l’artista. Il brano sanremese ha sonorità tradizionali che bene si adattano ad un palcoscenico così importante come quello dell’Ariston di Sanremo.

Fulminacci arriva al Festival di Sanremo con uno stato d’animo di “gioia pura e infinita”. In lui c’è soprattutto la sorpresa di chi non si aspettava una cosa simile. La sua partecipazione la vive per questo con grande orgoglio “perchè il Festival l’ho sempre seguito sin da bambino ed essere dentro la televisione per la prima volta a farne parte è qualcosa di indescrivibile e c’è una grande eccitazione”, ha ammesso. Fulminacci ha infine svelato il suo rituale prima di un live o di una performance e che si ripeterà anche in occasione della sua partecipazione al Festival di Sanremo: “Faccio caso alla respirazione”, qualcosa di inedito durante la vita frenetica di tutti i giorni. “Prima del live mi prendo cinque minuti per pensare al respiro e questa cosa aiuta anche per la voce, per stare tranquilli e concentrarsi”, ha dichiarato. Clicca qui per il video

Fulminacci con “Santa Marinella”: il testo

“Santa Marinella” è il brano portato da Fulminacci in gara tra i Big a Sanremo 2021 e segna il suo debutto alla kermesse canora più importante d’Italia. Da un semplice accordo di chitarra acustica al quale è relegata la partenza, assistiamo poi ad un’ondata di emozioni grazie all’orchestra. Scritto dallo stesso Fulminacci, a seguire il testo completo del brano (fonte Tv, Sorrisi e Canzoni):

Oggi sai è uno di quei giorni che

Se mi vuoi lasciami stare

E non c’è nessuno nei dintorni che

Dentro me ci sappia guardare

Roma, che è una città di mare,

Mi ha aperto la bocca e mi ha fatto fumare

Tanto non c’è più niente di cui innamorarsi per sempre

Per cui valga la pena restare

Quindi stanotte abbracciami alle spalle

Fammi addrizzare i peli sulla pelle

Prendiamoci una scusa sotto casa

E poi portiamocela su

Voglio solamente diventare deficiente e farmi male

Citofonare e poi scappare

Voglio che mi guardi e poi mi dici che domani è tutto a posto

Quanto vuoi per tutto questo?

Non cercarmi mai però incontriamoci

Prima o poi senza volerlo

Al reparto dei superalcolici

Che ci fai? Scaldo l’inverno

La mia città è un presepe in mezzo alle montagne

Bianche ed ostinate come vecchie cagne

Davvero io non posso più tornare solamente a salutare

A sincerarmi che nessuno piange

Ti prego di raccogliermi la testa

Come se fosse l’ultima che resta

Io me ne sono accorto a Santa Marinella

Io e te siamo un pianeta e una stella

Voglio solamente diventare deficiente e farmi male

Citofonare e poi scappare

Voglio che mi guardi e poi mi dici che domani è tutto a posto

Quanto vuoi per tutto questo?

Non volare via

Na na na

Voglio che mi guardi e poi mi dici che domani è tutto a posto

Quanto vuoi per tutto questo?

Non volare via

