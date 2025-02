Nella serata delle cover a Sanremo 2025 c’è spazio anche per il testo “Say Something” di A Great Big World e Christina Aguilera, portata da Irama sul palco dell’Ariston. Il testo completo della canzone è stato scritto da Mike Campbell, Ciad Re e Ian Axel, mentre della produzione si è occupato Dan Romer. Con questo brano il cantautore, salito alla ribalta con Amici, conferma la sua passione per le ballad, visto che si tratta di una ballata romantica in cui pianoforte e archi fanno da sfondo a un testo che rievoca le emozioni che emergono quando una relazione finisce, ma l’amore resta.

Di sicuro, nel successo di questo testo ha inevitabilmente inciso la collaborazione tra il duo americano e Christina Aguilera, per la sua straordinaria voce e l’immenso talento. Non a caso questa canzone ha permesso all’artista di vincere un Grammy per la miglior performance pop nell’edizione di dieci anni fa.

Peraltro, il peso di Christina Aguilera si può evincere anche dal fatto che il testo “Say Something” era stata già lanciata in precedenza con un’altra cantautrice, ma non riscontrò alcun successo in radio e a livello commerciale. La svolta arrivò quando venne utilizzata in un programma tv, da lì è nata l’idea di una collaborazione con colei che ha una delle voci più belle al mondo, così la canzone venne registrata di nuovo, lanciata e divenne un successo straordinario in tutto il mondo.

Il video ufficiale del testo “Say Something“, pubblicato su YouTube cinque anni fa, fu girato a Los Angeles e mostra alcune scene malinconiche che si alternano a quella principale, in cui Ian Axel, uno dei due membri di A Great Big World (l’altro è Chad King), suona il pianoforte accompagnato dalla voce della Aguilera.

Nella serata delle cover Irama a Sanremo 2025 sarà invece accompagnato da una voce altrettanto splendida, quella di Arisa, che ne ha una che è tra le migliori per quanto riguarda il panorama musicale italiano.

Say something, I’m giving up on you

I’ll be the one, if you want me to

Anywhere, I would’ve followed you

Say something, I’m giving up on you

And I am feeling so small

It was over my head

I know nothing at all

And I will stumble and fall

I’m still learning to love

Just starting to crawl

Say something, I’m giving up on you

I’m sorry that I couldn’t get to you

Anywhere, I would’ve followed you

Say something, I’m giving up on you

And I will swallow my pride

You’re the one that I love

And I’m saying goodbye

Say something, I’m giving up on you

And I’m sorry that I couldn’t get to you

And anywhere, I would’ve followed you

Say something, I’m giving up on you

Say something, I’m giving up on you

Say something.