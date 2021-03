Testo completo “Scopriti” Folcast/ Video “E’ una ballata d’amore” (Nuove Proposte)

Si intitola “Scopriti” il brano di Folcast, in gara tra le Nuove Proposte al Festival di Sanremo 2021, in occasione della 71esima edizione della kermesse canora, una delle più difficili nella storia della manifestazione. Il giovane cantante – vero nome Daniele Folcarelli – pronto a cimentarsi con il palcoscenico dell’Ariston, ha 28 anni, romano, e viene da una famiglia di musicisti. Parlando della sua canzone ha spiegato, in una breve presentazione per il settimanale Tv, Sorrisi e Canzoni, di averlo scritto qualche anno fa: “Ricordo che era una giornata nuvolosa, ho sentito il bisogno di sedermi al piano, nonostante il mio primo strumento sia la chitarra, e ho cominciato a scrivere”. Ciò che ne è venuto fuori, aggiunge, è stata una “ballata d’amore verso se stessi, innanzitutto con un bel ritmo”.

Folcast non è del tutto a secco di esperienze importanti in ambito musicale, basti pensare che la scorsa estate ha avuto la possibilità di suonare con Daniele Silvestri. Adesso però tutto è diverso e spera di tenere a bada le forti emozioni che un palco importante come quello sanremese può provocare: “Avvicinandomi al Festival sento una crescente paura”, ha ammesso, descrivendo queste emozioni come una sorta di rispetto per ciò che si accinge a fare.

Folcast con “Scopriti”: il testo

“Scopriti” è il brano di Folcast, in gara nelle Nuove Proposte al Festival di Sanremo 2021. La canzone è prodotta da Tommaso Colliva e scritta dallo stesso Folcarelli, composta da Colliva con Raffaele Scogna e vanta l’arrangiamento di archi di Rodrigo D’Erasmo. A seguire il testo completo del brano ed il video ufficiale.

Scopriti

che fuori non piove

non fa neanche freddo

e batte forte il sole

però c’è confusione

tra le nostre parole

Non mi sento più le gambe,

m’hai lasciato qui in mutande

su una sedia senza ruote

che gira intorno a stanze vuote

non mi sento più la faccia

questo cuore adesso macchia

spero questo tu lo sappia

sì chi io ero e chi avevi davanti

ma quindi tu

Scopriti che fuori non piove

non fa neanche freddo

e batte forte il sole

Scopriti che fuori non piove

non fa neanche freddo

e batte forte il sole

però c’è confusione

tra le nostre parole

mi sento come un latitante

alla ricerca di una fonte

ma ho le scarpe rovinate

e dovrei cambiare le suole

senza te non c’è risveglio

questo cuore stava meglio

spero questo tu lo sappia

sai chi io ero e chi avevi davanti

ma quindi tu

Seguimi per stare meglio

ogni rammarico è una bolla d’aria nel cervello

tipo le volte che tu vuoi uscire

io ti rispondo che son preso male

ma che se vuoi andare

vai vai, vai vai, vai vai, quindi tu

Scopriti che fuori non piove

non fa neanche freddo

e batte forte il sole

Scopriti che fuori non piove

non fa neanche freddo

e batte forte il sole

però c’è confusione

tra le nostre parole

Scopriti





