Testo completo “Ti piaci così” Malika Ayane/ “Vivere, non esistere” (Sanremo 2021)

Malika Ayane, cantante 36enne di Milano, è in gara al Festival di Sanremo 2021 con “Ti piaci così”, una canzone che, come ha asserito la stessa artista all’interno di un video pubblicato nei giorni scorsi su Rai Play, “la mia canzone è un brano che, più che raccontare, cerca di descrivere ciò che si prova quando ci si rivede e si sente un gran bisogno di esprimersi in qualunque modo e in qualunque forma. Vivere e non esistere, insomma”.

Quanto alle sonorità, “non so ancora quali saranno. Sto provando a suonare il singolo in più modi possibili, così che l’arrangiamento del brano possa arrivare in maniera efficace al pubblico”. Sicuramente, “sarà un Festival molto particolare, in quanto rappresenta il primo grande incontro in cui torniamo a essere ‘pubblici’, con l’essere umano che si ritrova con un senso di smarrimento. Lo stato d’animo principale è quello dello stupore nel riprendere ogni cosa che magari prima si dava per scontata”. A Malika, con la pandemia, è mancato e manca “stare seduta al tavolino del bar e vedere il mondo che si muove, la confusione con cui tanti esseri umani si intrecciano e si incontrano. Mi mancano il cinema, il teatro, i concerti, lo stare a tavola con gli altri”. Riti scaramantici? “Ho una serie di tradizioni che amo mantenere. Ad esempio, arrivare la domenica prima del Festival e fare un lungo giro in macchina con i miei amici ascoltando il mio album, per poi andare a cena fuori insieme”.

TESTO COMPLETO “TI PIACI COSÌ” MALIKA AYANE

Malika Ayane torna sul palco dell’Ariston in occasione del settantunesimo Festival di Sanremo con una canzone che invita davvero a ballare, con il suo ritmo incalzante. Le parole sfociano spesso nella poesia e nel mistero, ma sono tutte da ascoltare. Riportiamo di seguito il testo integrale del brano (fonte: Tv Sorrisi e Canzoni).

Non è mai tardi

Non è mai detto

Che tutto sia fermo

Immobile

Già scritto

Forse c’è una possibilità

Che desideri

E puoi scegliere

Ti fa muovere

Senza spingere

E ti piace sì

Ti piace così

E ti piace com’è

È ora che ti vedi

Non era, non sarà

Ci pensi

E ti piace com’è

Lo senti che cedi

Come lo sguardo al fulmine

Non c’è intuizione

Senza scintilla

Perderti senza chiedere ti assomiglia

Non è spocchia ma necessità

Di sorprenderti

Di decidere

Cosa prendere, quando smettere

E ti piace sì

Ti piace così

E ti piace com’è

È ora che ti vedi

Com’era non sarà

Ci pensi

E ti piace com’è

Lo senti che tremi

A che serve resistere

Ti desideri e vuoi scegliere

Cosa muovere, quando spingere

E ti piace sì

Ti piace così

E ti piace com’è

È ora che ti vedi

Non era, non sarà

Ci pensi

E ti piace com’è

Lo vedi che tremi

Non ha senso resistere.

