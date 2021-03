Testo completo “Torno a te” Random/ “Viviamo ogni cosa come fosse il primo amore”

Random è tra i ventisei big in gara al settantunesimo Festival di Sanremo, al quale debutterà per la prima volta in assoluto con il brano “Torno a te”, che il giovane ha inteso presentare a tutti i suoi sostenitori e, più in generale, agli spettatori della kermesse canora matuziana attraverso un filmato pubblicato sul portale ufficiale di RaiPlay: “È un singolo che parla di una storia d’amore finita e che incoraggia le persone a vivere tutte le cose come se fossero il primo amore. Le sonorità sono molto diverse rispetto al mio repertorio, è un pezzo molto emozionale”.

Per quanto concerne il suo esordio alla manifestazione musicale più importante a livello nazionale, Random ha asserito: “Ho 19 anni ed essere qui dopo soltanto un anno e mezzo di carriera è un sogno che si realizza. Sto cercando di mettere da parte l’ansia, perché se prende il sopravvento sono guai. Provo tanta emozione, tanta carica”. Cosa manca di più a Random in questo periodo di restrizioni? “Mi manca abbracciare le persone che mi sostengono, fare concerti e poter interagire con le persone”. Riti scaramantici? “No, ma recito una preghiera con tutto il mio team. Sono molto credente e questo mi aiuta ad affrontare le prove con lo spirito giusto”.

TESTO COMPLETO “TORNO A TE” RANDOM

Random gareggia al Festival di Sanremo 2021 con il brano “Torno a te”, che si presenta come un singolo dalle sonorità contemporanee con influenze soul. L’amore è il tema al centro della canzone. Di seguito ne riportiamo il testo completo (fonte: Tv Sorrisi e Canzoni).

Quando giri intorno a me

Sai non mi sembra vero

E forse non lo sei

Forse è la testa mia

Ogni sorriso ricordo sai

Quanti sogni nel cassetto che

A volte lasciamo alle spalle

Non lasciamo la vita di sempre

Per paura di restare da soli

Quando giri intorno a me

Sai non mi sembra vero

E forse non lo sei

Forse è la testa mia

E oggi ritorno a te

Torno ad amare almeno

Forse non penso più

Oggi mi sento vivo

E ci perdiamo sempre sul più bello

Sfiori il mio viso poi fuggi ridendo

Siamo migliaia e migliaia

Ma non ci troviamo

Quando giri intorno a me

Sai non mi sembra vero

E forse non lo sei

Forse è la testa mia

E oggi ritorno a te

Torno ad amare almeno

Forse non penso più

Oggi mi sento vivo

Cercami e mi troverai

Dentro le note che mai scriverei

È solo il tempo che scriverà il resto

Che cambia se siamo diversi dal resto

Quando giri intorno a me

Torno a te

Quando giri intorno a me

Torno a te

Quando giri intorno a me.

© RIPRODUZIONE RISERVATA