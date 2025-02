Il testo “Tutto il resto è noia” di Franco Califano sarà riproposto al Festival di Sanremo 2025 nella serata cover del 14 febbraio, un brano che per la speciale occasione al teatro Ariston sarà riarrangiato da cantanti partecipanti alla gara, Noemi e Tony Effe, un duo che per l’occasione ha deciso di collaborare nonostante le polemiche che erano arrivate a causa del linguaggio utilizzato dal rapper nei suoi testi, considerato da molti offensivo nei confronti delle donne. Dopo aver rilasciato alcune dichiarazioni in difesa della libertà di espressione e della leggerezza che caratterizza la musica, Noemi si è soffermata sul fatto che una canzone celebre come quella del Califfo possa unire due generi in maniera del tutto particolare, che questa sera darà modo al pubblico di Sanremo 2025 di scoprire una versione speciale del pezzo.

DUETTO NOEMI E TONY EFFE, COVER: "Tutto il resto è noia" / "La musica è confrontarsi su aspetti controversi"

Il testo Tutto il resto è noia è uno dei più grandi successi di Califano, pubblicato nel 1977 all’interno del quarto album in studio, viene considerata la canzone che racchiude l’essenza e il carattere del cantautore romano, una vita vissuta tra grandi passioni, esperienze e relazioni tormentate, nonché una battaglia contro la monotonia.

Il testo completo di “Tutto il resto è noia” di Franco Califano, interpretato da Noemi e Tony Effe a Sanremo 2025

Il testo Tutto il resto è noia di Franco Califano è un brano che parla d’amore ma anche di trasformazione. Quando un legame tra due persone, dopo la passione e l’entusiasmo iniziale passa alla fase successiva della quotidianità e subentra il silenzio. La cover presentata a Sanremo 2025 da Noemi e Tony Effe, altro non rappresenta che un originale incontro tra vari stili e generi musicali, inoltre il video dell’esibizione può essere visto in diretta su Rai 1 che in streaming sulla piattaforma Raiplay dopo la pubblicazione sulla nota piattaforma streaming, che in questi giorni ha fatto segnare vari record di views. Ecco di seguito il testo completo di Tutto il resto è noia, riproposta da Tony Effe e Noemi nella serata delle cover di Sanremo 2025.

