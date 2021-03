Testo completo “Un milione di cose da dirti” Ermal Meta/ Brano d’amore (Sanremo 2021)

Ermal Meta torna in gara al Festival di Sanremo e lo fa con la canzone “Un milione di cose da dirti”, che lo stesso artista ha voluto introdurre ai suoi fan e a tutti i telespettatori della kermesse canora matuziana su Rai Play: “È un semplicissimo brano d’amore, le cui sonorità non sono particolarmente definite, sono in realtà molto rarefatte. Poi la musica è fatta per le orecchie, non per le parole”.

“Affronterò questo Festival di Sanremo con uno stato d’animo diverso rispetto ai precedenti – ha proseguito il cantante, che in passato ha anche rappresentato una presenza fissa nel cast di Amici di Maria De Filippi –, perché ‘Un milione di cose da dirti’ è una canzone diversa rispetto a quelle portate in passato, ma sicuramente ci sarà una grande gioia e voglia di condividere il mio lavoro“. Un Sanremo che odorerà e racconterà di rinascita: “Un tema bellissimo, quello che stiamo vivendo non è facile. Mi mancano tutti i concerti, le persone che ti stanno vicine, che non hanno paura di abbracciarsi e stare attaccate le une alle altre. Non ho gesti scaramantici particolari prima di esibirmi: semplicemente, cerco di restare in silenzio il più possibile e poi vado sul palco”.

TESTO COMPLETO “UN MILIONE DI COSE DA DIRTI” ERMAL META

Il brano “Un milione di cose da dirti”, con il quale Ermal Meta gareggia al Festival di Sanremo 2021, è caratterizzato dalle note di un pianoforte in apertura e da una crescita inarrestabile del ritmo. Il messaggio è quello di non avere paura e di tendere la mano per domandare aiuto. Riportiamo di seguito il testo completo della canzone (fonte: Tv Sorrisi e Canzoni).

Senza nome io, senza nome tu

E parlare finché un nome non ci serve più

Senza fretta io, senza fretta tu

Ci sfioriamo delicatamente

Per capirci un po’ di più

Siamo come due stelle scampate al mattino

Se mi resti vicino non ci spegne nessuno

Avrai il mio cuore a sonagli

Per i tuoi occhi a fanale

Ti ho presa sulle spalle

E ti ho sentita volare

Con le mani nel fango

Per cercare il destino

Tu diventi più bella ad ogni tuo respiro

E mi allunghi la vita inconsapevolmente

Avrei un milione di cose da dirti, ma non dico niente

In un mare di giorni felici annega la mia mente

Ed ho un milione di cose da dirti

Ma non dico niente

Ma non dico niente

Il tuo viaggio io, la mia stazione tu

E scoprire che volersi bene

È più difficile che amarsi un po’ di più

È la mia mano che stringi, niente paura

E se non riesco ad alzarti starò con te per terra

Avrai il mio cuore a sonagli per i tuoi occhi a fanale

Ce li faremo bastare

Ce li faremo bastare

Con le mani nel fango per cercare il destino

Tu diventi più bella ad ogni tuo respiro

E mi allunghi la vita inconsapevolmente

Avrei un milione di cose da dirti, ma non dico niente

In un mare di giorni felici annega la mia mente

Ho un milione di cose da dirti

Solo un milione di cose da dirti

Ti do il mio cuore a sonagli per i tuoi occhi a fanale

E senza dirlo a nessuno

Impareremo a volare

Tu mi allunghi la vita inconsapevolmente

Avrei un milione di cose da dirti, ma non dico niente

In un mare di giorni felici annega la mia mente

Ed ho un milione di cose da dirti

Ma non dico niente

Ma non dico niente

Cuore a sonagli io

Occhi a fanale tu.

