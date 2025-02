Il testo “Un tempo piccolo” di Franco Califano, protagonista della serata delle cover a Sanremo 2025 cantata da Willie Peyote

Il testo Un tempo piccolo di Franco Califano é protagonista al Festival di Sanremo 2025, tra le proposte musicali nella gara cover del Festival, interpretata da Willie Peyote. Un tempo piccolo è stato il singolo di lancio dell’ultimo album di inediti di Franco Califano dal titolo “Non escludo il ritorno” scritta a quattro mani con Alberto Laurenti e Antonio Gaudino. Il brano è stato successivamente interpretato dai Tiromancino all’interno del loro unico e solo Greatest Hits 95-05 pubblicato nel 2005. Non solo, la canzone è stata interpretata anche da Mina nel disco “Italian Songbook: Cassiopea”.

DUETTO WILLIE PEYOTE, TIROMANCINO E DITONELLAPIAGA, COVER: UN TEMPO PICCOLO / "Ho voluto farla perchè..."

Il testo Un tempo piccolo ha segnato il grande ritorno alla musica di Franco Califano dopo alcune vicende giudiziarie; un singolo di grandissimo successo che ha conquistato critica e pubblico decretando al rinascita artistica e personale di un grande cantautore della musica italiana. Una canzone dal sapore nostalgico e magico che per molti rappresentata “Tutto il resto è noia 2.0”.

Chi è Franco Califano, com’è morto ‘Il Califfo’: intramontabile poeta e cantautore/ “Non escludo il ritorno”

Il testo completo “Un tempo piccolo” di Franco Califano, interpretato da Willie Peyote a Sanremo 2025

Il video della performance da Willie Peyote sulle note del testo Un tempo piccolo di Franco Califano, sarà fruibile in streaming non appena registrata, caricato sul sito web Raiplay.it. Di seguito il testo integrale di Un tempo piccolo, la canzone della cover interpretata da Willie Peyote:

Diventai grande in un tempo piccolo

Mi buttai dal letto per sentirmi libero

Mi truccai il viso come un pagliaccio

E bevvi vodka con tanto ghiaccio

Scesi nella strada mi mischiai nel traffico

Rotolai in salita come fossi magico

E toccai la terra rimanendo in bilico

Mi feci albero per oscillare

Trasformai lo sguardo per mirare altrove

E provai a sbagliare per sentirmi errore

Willie Peyote, "Grazie ma no grazie" a Sanremo 2025/ "Ignorato da stampa", ma apprezzato dai social!

Dipinsi l’anima su tela anonima

E mescolai la vodka con acqua tonica

E pranzai tardi all’ora della cena

E mi rivolsi al libro come a una persona

Guardai le tele con aria ironica

E mi giocai i ricordi provando il rischio

Poi di rinascere sotto le stelle

Dimenticai di colpo un passato folle

In un tempo piccolo

Ingannai il dolore con del vino rosso

E multai il mio cuore per qualunque eccesso

Mi addormentai con un vecchio disco

Raccontai una vita che non riferisco

Raccolsi il mondo in un pasto misto

Dipinsi l’anima su tela anonima

E mescolai la vodka con acqua tonica

E pranzai tardi all’ora della cena

Mi rivolsi al libro come a una persona

Guardai le tele con aria ironica

E mi giocai i ricordi provando il rischio

Poi di rinascere sotto le stelle

Dimenticai di colpo un passato folle

In un tempo piccolo

E mi giocai i ricordi provando il rischio

Poi di rinascere sotto le stelle

Dimenticai di colpo un passato folle

In un tempo piccolo